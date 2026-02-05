Запустить интернет-магазин без вложений в 2026 году возможно. В статье даём пошаговую инструкцию, как это сделать: от выбора платформы до получения первого заказа.

Коротко Нужно описать товар, добавить фотографии и цены — и через пять минут магазин полностью готов к работе.

Создать интернет‑магазин можно бесплатно через специальные сервисы. Например, через Витрину от Точка Банк.

Способы создать интернет-магазин бесплатно

Есть несколько вариантов, как запустить сайт с каталогом товаров без вложений. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого.

1 способ: Витрина от Точка Банк

Витрина от Точка Банк — это бесплатная платформа, на которой каждый может создать сайт. Опишите товар, добавьте фотографии и цену — и через пять минут ваш интернет-магазин готов к работе. А если вы селлер на маркетплейсах, то всё ещё проще: товары можно выгрузить на сайт, нажав на одну кнопку.

Вы сразу получите настроенный приём платежей с отправкой чеков клиенту и логистику. Сможете принимать безналичную оплату и поставлять заказы в 22 000 пунктов выдачи по всей России — по оптовым тарифам и с уведомлениями покупателей.

Преимущества работы с Витриной от Точка Банк

1. Все функции маркетплейсов, но дешевле. В Витрине нет скрытых платежей и низкие тарифы — от 1,5 до 3,5% за приём платежей и выдачу чеков клиентам.

2. Простота и скорость создания сайта. На создание интернет-магазина уйдёт всего пять минут. И для этого не нужен разработчик или дизайнер — всё делается в интуитивно понятном интерфейсе.

3. Готовый магазин с полным функционалом.

Встроенный эквайринг позволяет принимать платежи картами и через СБП и Т-pay.

Достака товаров уже продумана. Есть интеграция со службой доставки Яндекса.

Все процессы автоматизированы — от приёма заказов до их обработки.

Управлять магазином можно через личный кабинет на сайте.

У вас будет готовое соглашение об обработке персональных данных, которое покупатель будет принимать, чтобы всё было законно.

4. Автоматическая обработка контента. Есть встроенный AI‑инструмент, который улучшает фотографии: корректирует цвет, удаляет фон, подгоняет размер. Достаточно сфотографировать товар на смартфон, а дальше система сама сделает из фотографий красивые карточки.

5. Удобство управления и обновления сайта. В сервисе понятный редактор карточек товаров. В нём легко обновлять информацию и управлять каталогом.

6. Возможна продажа цифровых товаров: электронных книг, курсов, лицензий на программное обеспечение и онлайн-подписок. Покупатель получит цифровой товар сразу после оплаты в интернет-магазине.

7. Профессиональная поддержка 24/7. Эксперты сервиса помогают решать вопросы в любое время.

Создать интернет-каталог бесплатно

2 способ: конструкторы сайтов

Популярные сервисы: Tilda, Wix, Nethouse.

Это платформы для создания магазинов из готовых блоков. Можно, к примеру, скомбинировать блоки с ассортиментом товаров, информацией о логистике и формой для обратной связи. Получится простой сайт, для создания которого не нужны навыки программирования.

Конструкторы позволяют запустить магазин всего за один день

Преимущества конструкторов:

Не нужно привлекать дизайнера или самому думать над оформлением — всё уже продумано. Достаточно выбрать понравившийся дизайн и загрузить свой текст и фотографии.

Есть встроенные корзины и платёжные системы, которые позволяют сразу принимать оплату на сайте. Но выбор платёжного оператора ограничен — доступны только те системы, которые интегрированы в конструктор.

Минусы:

На бесплатных тарифах есть лимиты.

Платформа часто предоставляет пользователю домен третьего уровня, где адрес магазина включён в домен конструктора, например tilda.fashionstore.ru.

Сервис размещает свою рекламу на сайте и ограничивает количество товаров.

Нужно самому подключить интернет-эквайринг и оформлять договор со службами доставки.

ВАЖНО Не забудьте подготовить соглашение на обработку персональных данных, чтобы не нарушать закон.

3 способ: CMS с открытым кодом

Популярные сервисы: WordPress в сочетании с плагином WooCommerce, OpenCart, Magento.

Создать интернет-магазин предприниматель может через систему управления контентом с открытым исходным кодом (CMS). Этот способ посложнее, чем предыдущие, зато результат будет более уникальным.

Преимущества CMS:

Полный контроль над дизайном и функционалом сайта. Пользователи могут настраивать внешний вид и возможности магазина на свой вкус.

Есть бесплатные плагины для приёма платежей, например популярный WooCommerce предлагает разные интеграции с платёжными системами.

Нет ограничений по количеству товара.

Минусы:

Потребуется оплатить регистрацию домена и хостинг.

Необходимы технические навыки для создания сайта.

Логистику и приём платежей придётся настраивать вручную самостоятельно.

Есть риск взлома при отсутствии надлежащей защиты, поэтому в дальнейшем важно уделять внимание безопасности ресурса и регулярно обновлять программное обеспечение.

Карточка товара, созданная на платформе WordPress

Сравним сервисы для создания интернет-магазина

Параметр Конструкторы CMS Маркетплейсы Витрина от Точка Банк Сложность Низкая Высокая Низкая Низкая Кол‑во товаров на бесплатном тарифе До 50 Без ограничений Без ограничений Без ограничений SEO Базовая Полная Нет Базовая Платежи 3–5% от суммы платежа от 2,4% от суммы платежа Комиссия 5–25% и более от 1,5 % за приём платежей и выдачу чеков Доставка Силами продавца или через подключённые сервисы доставки Силами продавца или через подключённые сервисы доставки Через службу доставки маркетплейса Сервис берёт на себя все вопросы, связанные с логистикой

Как выбрать подходящее решение для бизнеса

Определите, какие функции вам обязательно нужны для работы. Например:

Каталог товаров: фильтрация, сортировка, категории.

Система оплаты: поддержка карт, СБП, электронных кошельков.

Корзина и оформление заказа.

Личный кабинет для покупателей.

Интеграция с сервисами доставки.

Аналитика продаж и поведения пользователей.

Если предприниматель продаёт одежду, то ему понадобятся дополнительные функции, вроде размерной сетки, цветовых вариантов, отзывов покупателей.

Оцените все возможные расходы на создание магазина и сравните стоимость:

Первоначальные затраты и ежемесячные платежи — это тариф за пользование платформой, хостинг, домен. Также понадобится SSL-сертификат, который шифрует передаваемые данные и обеспечивает безопасное соединение между сайтом и посетителями.

Дополнительные услуги: техническая поддержка, интеграция с сервисами.

Комиссии с продаж товаров.

Стоимость расширений и плагинов.

WordPress с WooCommerce может быть бесплатным на базовом уровне, тогда как Magento требует платных расширений.

Оцените, насколько удобно:

Работать с админкой интерфейса.

Добавлять товары и управлять каталогом.

Создавать дизайн без знания кода.

Работать с заказами и клиентами.

Витрина и AI от Точка Банк предлагают интуитивно понятный интерфейс, а если создавать сайт самому, потребуется специальное обучение.

Проверьте возможности масштабирования. Убедитесь, что:

Платформа способна обработать большое количество товаров.

Есть поддержка высокой нагрузки.

Работает добавление новых функций.

Есть интеграция с внешними сервисами.

Действует резервное копирование.

При росте со 100 до 10 000 товаров важно, чтобы система не замедлялась и справлялась с нагрузкой.

Убедитесь в наличии технической поддержки. Проверьте:

Какие каналы связи работают: телефон, email, чат.

Какое время ответа на запросы.

Есть ли инструкции и обучающие материалы.

Можно ли получить доступ в сообщество пользователей.

Некоторые платформы предлагают только базовую поддержку на бесплатном тарифе, а для приоритетной помощи и консультаций нужно покупать платную версию.

Подготовка к созданию интернет-магазина

Рассказываем, как запустить онлайн-витрину с нуля.

Шаг 1. Домен и хостинг

После того как сайт готов, нужно выбрать домен и хостинг.

Домен — это адрес интернет-магазина в сети. Он должен легко запоминаться и соответствовать названию бренда. Купить собственный домен можно у регистраторов доменов, таких как Reg.ru.

Хостинг — это услуга по размещению сайта на серверах, которые обеспечивают круглосуточный доступ к интернет-ресурсу и хранят все его файлы: тексты, изображения, видео и другие данные. Приобрести хостинг можно у провайдеров.

По каким параметрам выбирать хостинг для интернет-магазина:

Скорость загрузки. Если страница будет медленно грузиться, клиенты будут её закрывать и уходить на другие сайты.

Надёжность. Хостинг-провайдер должен гарантировать бесперебойную работу в праздничные дни, когда трафик возрастает на 30–50%.

Безопасность. Хостинг должен предоставлять SSL-сертификаты, файрволы, антивирусную защиту.

Техническая поддержка с разными каналами связи. При сбоях техподдержка должна быстро реагировать, примерно в течение 15 минут.

Возможности масштабирования. При сезонных распродажах может потребоваться временное увеличение ресурсов. Хороший хостинг-провайдер позволяет быстро масштабировать мощности без простоев.

Шаг 2. Наполнение интернет-магазина

Рассказываем, какую информацию нужно размещать на сайте интернет-магазина, чтобы привлечь покупателей и повысить доверие.

Каталог товаров

Структура каталога должна быть логичной и удобной для пользователей. В ней должны быть:

Категории и подкатегории.

Фильтры и сортировка.

Качественные фотографии.

Подробные описания.

Так выглядит страница крупного магазина женской одежды

Контент

На сайт нужно загрузить фото и описание товаров, информацию о бренде, продукции, доставке и возврате. По желанию можно добавить отзывы покупателей и завести блог с полезной информацией.

В Точка Банке есть сервис 24AI, который поможет создать красивые карточки, — это самое важное при продаже товаров. В нём можно генерировать изображения, менять фон, создавать инфографику и удалять ненужные предметы с фотографии. Все эти опции доступны бесплатно, если создавать магазин через Витрину.

Как это работает: фотографируете свой товар, можно даже на телефон. Загружаете файлы в Витрину, а дальше сервис сам их редактирует: добавляет красивый фон, размещает товар по центру и подгоняет под нужный размер.

Шаг 3. Настройка приёма платежей и доставки

Пользователи охотнее покупают товар в магазинах, где есть разные способы оплаты:

Банковские карты — самый популярный способ оплаты через платёжные системы МИР, Visa, Mastercard.

Электронные кошельки — WebMoney, QIWI, ЮMoney и другие.

Система быстрых платежей — моментальные переводы по номеру телефона.

Наличный расчёт при получении товара.

Шаг 4. Настройка доставки

Нужно заключить договоры с курьерскими службами и транспортными компаниями, которые будут доставлять интернет-заказы покупателям. Исключение: если вы создали магазин через Витрину от Точка Банк — тогда вы получите настроенную логистику. Вам останется только упаковать товар и отнести его в пункт выдачи.

Шаг 5. Продвижение интернет-магазина

Чтобы покупатели узнали о магазине, начали делать покупки и рекомендовать бренд, нужно разработать стратегию продвижения. Привлекать клиентов в интернет-магазин можно разными способами.

Онлайн-продвижение интернет-магазина Офлайн-продвижение интернет-магазина ―Настроить SEO‑оптимизацию сайта



―Подключить контекстную рекламу через Яндекс Директ



―Запустить таргетированную рекламу в социальных сетях



―Вести блог или сообщество в социальных сетях, где рассказывать о товарах



―Создать email‑рассылку



―Запустить партнёрские программы. Например, начислять бонусы покупателям магазина, которые порекомендуют товар друзьям и приведут новых клиентов

―Разместить наружную рекламу со ссылками на сайт в виде куар‑кодов



―Провести промоакцию с разрадочными материалами в местах с нужной целевой аудиторией. Например, листовки с рекламой интернет‑магазина стройматериалов можно раздавать в ТЦ нового коттеджного посёлка.



―Разместить рекламу в навигаторах, картах и других геосервисах.



Кому стоит запускать интернет-магазин в 2026 году

1. Локальным производителям

Локальные товары ищут прицельно — по названию бренда и продукта. Поэтому покупатели могут попадать в интернет-магазин производителя, минуя маркетплейсы и других поставщиков. Для продавца это выгодно, ведь покупатель приходит к нему напрямую, не нужно платить комиссии маркетплейсам.

2. Производителям специализированных товаров

Через собственный ресурс с витриной удобно продавать нишевые товары. Например, 3D-аксессуары для нейрохудожников — стилусы, планшеты с пресетами.

3. Поставщикам услуг

В интернет-магазине можно продавать не только товары, но и услуги. Например, можно забронировать и оплатить сеанс, не созваниваясь с администратором салона. Это подходит фотостудиям, салонам красоты, фитнес-центрам и спа-комплексам.

Магазин сертификатов на сайте спа-центра

4. Экобрендам

Спрос на экотовары вырос в три раза за 2024 год. Через интернет-магазин можно продавать:

Одежду из переработанного пластика.

Многоразовую упаковку.

Карточка товара интернет-магазина одежды из переработанного пластика

5. Микробизнесу с AI-ассистентом или продавцам электронных товаров

Онлайн-продажи подойдут большинству бизнес-проектов с искусственным интеллектом. Например:

Генератор дизайна футболок на нейросетях с работой по дропшиппингу — это модель продаж, при которой продавец не хранит продукцию на складе, а передаёт заказы сразу поставщику, который сам отправляет товары покупателям.

Персональный гороскоп-конструктор с автоматической доставкой PDF.

Магазин ИИ-генератора дизайна футболок

Собственный интернет-магазин нужен предпринимателю, который продаёт сложные, кастомизированные товары, хочет контролировать клиентский опыт или тестирует инновации.

6. Селлерам

Комиссии на маркетплейсах часто повышаются, поэтому иногда селлерам выгоднее создать свой магазин, чтобы не зависеть от изменений на платформах и идти в сторону создания своего уникального бренда.

7. Тем, кто продаёт через соцсети

В соцсетях условия тоже непредсказуемо меняются. Например, с 1 сентября 2025 года в России нельзя размещать рекламу в Инстаграм*. А из-за блокировки аккаунта можно потерять бизнес. Свой интернет-магазин — более независимая площадка.

* принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией

8. Продавцам электронных товаров