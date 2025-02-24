Как придумать название для компании: идеи, советы и примеры

За неймингом можно обратиться к узким экспертам — неймерам. У них есть опыт, насмотренность и ресурсы, чтобы провести анализ аудитории и рынка. Услуга стоит дорого — цена может достигать шестизначных чисел.

Но создать хорошее название для бренда можно и самому. Например, Стив Джобс придумал Apple сам. А создатель «Додо Пицца» Фёдор Овчинников назвал бренд в честь героя из любимой книги дочери «Алиса в Cтране чудес».

В статье расскажем, как придумать название для бизнеса, где брать идеи и как создавали свои названия известные компании.

Что такое нейминг

Нейминг — это процесс придумывания уникального названия для бизнеса. Каждому предприятию нужно имя, чтобы привлекать внимание; выделяться; быть не одним из многих, а особенным. Многие клиенты выбирают продукты или услуги именно по названию.

«Как корабль назовёшь, так он и поплывёт» — слова капитана Врунгеля из советского мультика удачно описывают важность нейминга.

Нейминг — это маркетинг и брендинг. Название само по себе должно продавать продукт и транслировать ценности бизнеса.

Пример Игорь изготавливает мебель из натурального дерева: придумывает эскизы, покупает древесину, обрабатывает её и собирает столы и полки. Он хочет создать фирму, чтобы заявить о себе в Пензе, а потом и на всю страну. Для этого ему нужно название. Мебельщик подобрал несколько вариантов: — «Деревяшка» — простое и уютное. — «Игорёшкины деревяшки» — с упором на личный бренд. — «Пензенский лес» – локальный бренд. — «Стол & Полка» – говорящее название. А какой вариант выбрали бы вы?

Почему важно выбрать правильное название для бизнеса

Удачное название вызывает приятные ассоциации и эмоции, а ещё подчёркивает ценности бизнеса. Если они совпадают в ценностями клиента, он может запомнить название и выбрать бренд, потому что он «свой».

Как придумать название для бренда

Откуда брать вдохновение? Есть несколько приёмов, которые используют профессионалы.

Используйте имя нарицательное или собственное

Вы можете назвать бренд собственным или нарицательным именем, которое обозначает группу предметов. Оно может намекать на предлагаемые товары или услуги, а может и нет — есть известные бренды, названия которых никак не связаны с их сферой деятельности.

Пример

Мыло DOVE — голубь

Смартфоны Blackberry — ежевика

Техника Apple — яблоко

Доставка продуктов «Самокат»

Сочините неологизм

Неологизмы — это новые слова или фразы, которые ещё не существовали. Создать уникальное слово можно комбинируя несколько существующих.

Пример

SAMSUNG — sam + sung = «три звезды» на корейском языке

Поисковик Yandex — yet another indexer = «ещё один индексатор»,

Платформа для онлайн-шопинга Amazon — аналогия с крупнейшей рекой Амазонкой

Используйте имя или фамилию

Простой вариант — использовать имя или фамилию основателя фирмы. Дополнительно это поможет развить личный бренд человека. Только нужно обязательно проверить, уникально ли название, потому что бренд-нейминг — это распространённый метод. Этот метод можно совместить с предыдущим и соединить имена создателей.

Пример

«НикМа» — Никита и Марина

Сеть кофеен Skuratov Coffee — кофейни Виктора Скуратова

Adidas — имя Adi и фамилия Dassler

Ручки Parker — бренд носит имя основателя Джорджа Сэффорда Паркера

Используйте аббревиатуры

Акроним — это удобно читаемое название, которое состоит из начальных букв нескольких слов. Когда все уникальные имена заняты, можно использовать акронимы.

Сделайте краткое описание вашего предприятия и комбинируйте слова так, чтобы получилась читабельная аббревиатура. Но лучше не делать название длиннее четырёх букв, иначе его будет сложно запомнить.

Пример

ДЛТ — Дом ленинградской торговли

УАЗ — Ульяновский автомобильный завод

KFC — Kentucky Fried Chicken

Обратитесь к истории

Вы можете вдохновиться историческими событиями или личностями, особенно если они символизируют ценности вашей фирмы.

Пример

NIKE — в честь богини победы Ники

PANDORA — в честь красавицы из мифов Пандоры

CADILLAC — в честь путешественника Антуана де ля Мот Кадиллака

Starbucks — в честь персонажа книги «Моби Дик»

Переведите на иностранный язык

Ещё один очевидный подход — перевести ассоциируемые слова на английский или другой иностранный язык.

Пример

Комильфо — по-французски «как надо»

Nivea — по-латински «белоснежный»

Greenfield — по-английски «зелёное поле»

Oodji — по-итальянски «сегодня»

Прежде чем называть бренд иностранным словом, переведите его на несколько языков и проверьте, не появилось ли негативного или забавного подтекста.

Создайте аббревиатуру

Лёгкий способ придумать оригинальное имя для бренда. Суть его в том, чтобы использовать первые буквы слов, которые описывают продукт.

Пример

РЖД — российские железные дороги

МТС — Мобильные ТелеСистемы

Повторяйте слова или звуки

Повторять можно одинаковые или похожие слова, а также звуки. Так создаются названия с ритмичным звучанием, которые врезаются в память.

Пример

Coca-Cola

Chupa-Chups

KitKat

Используйте звукоподражание

Приём, который заключается в сравнении свойств продукта с каким-либо звуком. Обычно подражают животным, машинам или людям — зависит от целевой аудитории.

Пример

Детское питание «Агуша»

Бургерная Moo Moo

Напитки Schweppes

Наушники Beats

Используйте географические названия

Настоящие географические названия зарегистрировать как товарные знаки нельзя. Но можно использовать положительные черты известных мест, чтобы создать нужную ассоциацию.

Пример

Минеральная вода «Ессентуки»

Авиакомпания «Уральские авиалинии»

Молочная продукция «Ирбитский молочный завод», «Талицкое молоко», «Зелёное село»

Используйте метод превосходства

Добавьте к обычному названию метафору, чтобы подчеркнуть своё преимущество перед конкурентами и обозначить, что вы лучшие. Но не стоит слишком увлекаться излишним преувеличением, потому что магазин «Суперстулья» без действительно уникального предложения будет звучать странно.

Нужно быть осторожными с такими словами, как «лучший», «лидирующий», «первый» и подобными. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может попросить вас подтвердить эти звания с помощью результатов исследований, официальных рейтингов или опросов.

Пример

платёжная система MasterCard

рестораны быстрого питания Burger King

— бренд носков Super Socks



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Принципы создания названия для компании

Многие успешные названия родились в непринуждённой атмосфере: на встречах с друзьями или случайно пришли в голову создателю. Например, Стив Джобс назвал свой бренд Apple в честь яблочной фермы, где он работал в юности.

Но не всем так везёт. Обычно нейминг — это долгий процесс. Сперва придумывают около 50–100 потенциальных имён, а потом выбирают то, которое больше остальных отвечает основным параметрам.

Законное

Когда создаёте название для бренда, помните о требованиях закона. Например, нельзя использовать имена государств в названии.

Хорошо: «МастерЛес» — звучит профессионально, вызывает доверие, ассоциируется с высоким качеством и не нарушает закон.

Плохо: «Лучшее предприятие России» — слишком громкое и общее, проблемное для регистрации, сложно подтвердить перед ФАС.

Уникальное

Если скопировать запатентованное название, могут возникнуть юридические проблемы. Все способы, как проверить уникальность названия, перечислены на сайте Роспатента.

Хорошо: «Тёплая глина» — название передаёт ощущение уюта и природы, подходит для бренда керамической посуды.

Плохо: «Керамика России» — звучит официально и может ассоциироваться с оптовой фабрикой.

Понятное целевой аудитории

Если вашими клиентами будут люди старшего поколения, не нужно использовать молодёжный сленг. И наоборот.

Хорошо: «Женское время» — намекает на элегантность и подчёркивает, что в зрелом возрасте начинается новая, прекрасная глава жизни.

Плохо: «Хайповый прикид» — звучит молодёжно и не соответствует целевой аудитории. Такое название может отпугнуть людей старше 45 лет, ведь они вряд ли ассоциируют себя с «хайпом» или «прикидом».

Простое и запоминающееся

Если название легко запомнить, его легко и воспроизвести. Упомянуть в разговоре, назвать его другу или поделиться с коллегами.

Если название не запоминается, есть риск потерять клиентов, которые могли бы прийти через сарафанное радио.

Хорошо: «Клик» — короткое, простое и запоминающееся слово, ассоциируется с действием, удобством и скоростью.

Плохо: AllYouNeedAndMore123 — слишком длинное, нелогичное, сложное для восприятия и набора в поисковой строке. Цифры в названии только усложняют запоминание.

Вызывающее нужные ассоциации

Если название ассоциируется с чем-то странным или негативным, даже хороший бизнес может не взлететь.

Хорошо: «Золотая тропа» — ассоциируется с чем-то ценным, надёжным и благородным, подходит для ювелирного бренда, туристического или косметического бизнесов.

Плохо: Fake Shine — вызывает ассоциации с подделками и ненастоящими украшениями, что сразу подрывает доверие.

Использование нейросетей и сервисов для генерации названия

Примеры выше мы создали с помощью нейросети. Для этого вбили в строку: «Придумай варианты названий бренда…» и добавили, чем занимается ваша фирма.

Искусственный интеллект лучше справляется с задачей, если дать ему как можно больше вводной информации: чем она занимается, кто ЦА, какая миссия и ценности организации.

Вот как может выглядеть промт, то есть так можно поставить задачу нейросети: «Представь, что ты — креативный копирайтер. Придумай 10 названий для моего интернет-магазина наушников. Мы продаём разные наушники: проводные, беспроводные, для геймеров и музыкантов. Наша аудитория — меломаны, геймеры и просто любители музыки, разбирающиеся в звуке. Название должно быть на русском языке и состоять из одного слова».

По этому промту мы поставили задачу нескольким нейросетям, и вот что у нас вышло.

ChatGPT 4

Чтобы пользоваться этой нейросетью, нужно включать хороший VPN — с некоторыми бесплатными загрузить страницу не получится. Но потратить время на поиск VPN стоит, потому что ИИ выдаёт неплохие варианты, которые можно либо сразу использовать, либо совсем немного доработав.

Нейросеть придумывает названия, используя разные методики нейминга:

неологизмы «Звукомир», «Бассон», «ШумOFF»;

имена существительные «Децибел», «Фонограф», «Ритм»;

игра слов «Трекер».

Такую подборку ChatGPT 4 выдал в первый раз

Если хотите внести правки, просто введите в поисковую строку уточняющий запрос. Например, «придумай другие вариации с намёком на глубокий бас и чистый звук».



А эти варианты придумал, когда мы сузили запрос. Вариант «ГулBass» кажется интересным

Можно ли использовать телеграм-боты с ChatGPT? В Телеграме есть боты, которые подбирают ответы на основе ChatGPT. Удобно, что их можно использовать без VPN, вот только они работают на более слабой модели Lite и выдают неинтересные ответы. Поэтому если нужен качественный результат, лучше заходить на сайт.

Такую подборку выдал чат-бот в Телеграме, который работает на ChatGPT Lite

Генератор Точки

Чтобы использовать генератор от Точки, VPN не нужен. Расчётный счёт в банке тоже. Создать удачные названия может каждый — нужно только авторизоваться на сайте.

Можно не ограничиваться лишь названием. Наш ИИ умеет генерировать логотипы, изображения и даже одностраничные сайты — целый набор инструментов, который нужен предпринимателям для продвижения бизнеса.

Всё это умеет делать генератор Точки

Выберете на стартовой странице «Название и слоган», а затем напишите, чем вы занимаетесь. Можно выбрать генерацию на русском и английском языках.

Вы получите набор из 10 названий. К каждому названию дополнительно идёт слоган, усиливающий его. Если в наборе вам не понравился ни один из вариантов, сгенерируйте новый — количество попыток неограниченно. Не забывайте менять промт — от этого будет меняться результат генераций.

Названия от Точки простые, но усиленные слоганом

Кроме названия и слогана, мы можем создать для вас логотип, сайт и картинки под ключ. Всё это вы можете использовать для наполнения сайта и соцсетей. Татьяна Девятова маркетолог Точки

GigaChat Max

Это российская нейросеть. И для её использования VPN тоже не нужен — наоборот, с ним он даже не запустится.

В конце GigaChat Max предложил узнать больше информации по теме, чтобы обоснованно выбрать лучший вариант из предложенных

На наш запрос ИИ ответил по большей мере неологизмами, что неплохо, потому что приём интересный и требует креативности. Правда, эти варианты вызывают сомнения:

«СлухоМир» — больше подходит для магазина слуховых аппаратов.

«ВиброЗвуки» — ассоциация с игрушками для взрослых.

«АудиоВейв» — ассоциация с электронными сигаретами. Не все знают, что «вейв» — это по-английски «волна».

«МузыкаТон»— незвучное.

«МелодияУм» — странное; непонятно, что хотел сказать автор.

YandexGPT 4 Pro

Эта версия нейросети уже интегрирована в колонку «Алису», поэтому вопросы можно задавать прямо ей. Но на поверку она не успевает дослушать наш запрос и сразу начинает подбирать ответы. Поэтому на сайте пользоваться удобнее.

Такие варианты названий выдал YandexGPT 4 Pro

Яндекс выдал самые лаконичные результаты из имён существительных, многие из которых не пройдут проверку уникальности. Например, мы проверили товарный знак «Мелодия» — естественно, он уже занят.

Так выглядит проверка товарных знаков на сайте Роспатента

Namelix

Это генератор названий на английском и других иностранных языках. Сам он тоже работает на английском языке. Сервис придумывает варианты на основе ключевых слов и выдаёт интересные версии. Но использовать его стоит только тем, кто планирует регистрировать название как товарный знак. Иначе его нельзя будет использовать, так как оно на английском языке.

Вячеслав Володин заявил, что в 2025 году изменения в ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» будут приняты в приоритетном порядке. И когда это случится, использовать в рекламе слова на латинице будет запрещено. За нарушение предусмотрены большие штрафы: от 100 до 500 тысяч рублей.

Но товарных знаков это не коснётся. Если название зарегистрировано в Роспатенте, его можно использовать и рекламировать, пусть даже оно не на русском языке.

Как использовать Namelix:

1 шаг: выберите стиль генерации. Можно выбрать все стили, а можно сузить задачу. Например, попросить его использовать короткие фразы, только реальные слова или придумывать названия не на английском.

2 шаг: настройте тип генерации. Он может подбирать самые очевидные идеи, более креативные или максимально креативные. Мы выбрали сбалансированный средний вариант.

3 шаг: введите ключевые слова, на основе которых нужно придумать название. У нас это наушники, звук, музыка, интернет-магазин.

4 шаг: в поле ниже напишите короткое описание бизнеса или продукта. Его не обязательно заполнять, но, как мы говорили выше, чем подробнее запрос, тем точнее результат. Поэтому рекомендуем не пропускать этот шаг. Мы написали в этом окне: интернет-магазин наушников для геймеров и музыкантов.

Namelix предлагает не только названия, но и логотипы

Способы усиления нейминга

Если кажется, что название нужно усилить, используйте дескриптор или слоган.

Дескриптор — это слово или словосочетание, которое уточняет, чем именно занимается фирма.

Пример

Гипермаркет «О՛кей»

Стоматологическая клиника Доктора Василенко

Бар «Витя»

Бар-прачечная «Стирка 40»

Девиз или слоган — это эмоциональная фраза, которая показывает суть организации.

Пример

Nike: «Just do it»

Toyota: «Управляй мечтой»

«Пятёрочка» выручает

Генератор от Точки вместе с названием сразу придумывает ещё и слоган. Получается готовый набор для сильного нейминга. Это бесплатно. Попробовать Попробовать Попробовать

Ещё один способ усилить нейминг — придумать к нему яркий логотип. И это тоже можно сделать с помощью нейросетей.

Как оценить несколько названий и выбрать лучшее

Когда вы знаете, каким должно быть хорошее название, вам будет легко выбрать из множества вариантов 2-3 лучших. Критерии хорошего названия мы перечислили в главе «Принципы создания названия для компании». Прогоните каждое название по каждому пункту — соответствует ли оно ему?

Правила нейминга. Имя должно:

цеплять и запоминаться;

легко произноситься и писаться;

вызывать приятные и нужные ассоциации;

быть уникальными.

Советую проверить название на сленг. Иногда предприниматели выбирают благозвучное слово на иностранном языке, а потом оказывается, что у него есть негативная окраска. Регина Мингадеева маркетолог

Проведите простой тест на целевой аудитории. Спросите у 10-15 человек:

какие ассоциации приходят на ум при виде названия;

легко ли оно читается и произносится;

запоминается ли имя или забывается через пять минут.

Проверка названия

Финально проверять уникальность названия должен юрист: у него есть доступ к большим базам данных, поэтому он глубже проверит интеллектуальную собственность. Например, название может быть ещё не зарегистрировано как товарный знак, но уже в процессе заявки или регистрации.

Не обязательно приносить юристу все варианты названий. Провести первую проверку можно и самому. Например, можно использовать бесплатные версии баз данных и официальный сайт Роспатента.

Проверка доменных имен

Проверьте, существуют ли уже сайты с таким же названием, как у вас.

Бывают случаи, когда до регистрации ООО вы проверяете название организации — и оно свободно, а сайт с таким именем уже занят. Это красный флаг, потому что вам придётся назвать сайт не так, как компанию. Это вызовет путаницу.

Чем меньше упоминаний в интернете о названии, тем легче продвигать сайт в поисковых системах.

Проверить, свободно ли доменное имя, можно вручную, вбив название в поисковик. Ещё один вариант — обратиться к специальным сервисам.

Поиск в социальных сетях

Продвижение в социальных сетях важно для развития компании, поэтому ещё до регистрации бизнеса проведите проверку и там. Поищите, нет ли на разных площадках групп с таким же названием, как у вас. Если есть, пользователи могут вас не найти.

Регистрация товарного знака

Когда вы назвали свою компанию, надо зарегистрировать имя как товарный знак. Это поможет защититься от копирований. Но не каждое слово можно зарегистрировать — оно должно соответствовать закону.

Главное правило — название должно быть уникальным, то есть не похожим на уже существующие. Есть и другие ограничения. Нельзя зарегистрировать товарный знак, если в нём есть:

Термины или символы, которые используют все. Например ₽ и $ или распространённые фамилии.

Официальные названия. Не должно создаваться ощущение, что организация государственная, поэтому слова «парламентский», «премьер-министр», «законодательный» под запретом. А названия городов и производные от них использовать можно, но с разрешения межведомственной комиссии.

Информация, которая вводит в заблуждение потребителей. Например, «Уральская колбаса» от производителя из Сочи.

Нецензурная лексика и другие слова, которые оскорбляют или намекают на что-то аморальное и неприличное.

Примеры удачных названий для компании

Приведём еще несколько идей в нейминге, которыми можно вдохновиться. Все они созданы методами, которые мы описали выше.

Аббревиатура/акроним. Название марки спортивной одежды ASICS в переводе с латинского значит «в здоровом теле здоровый дух». Читается это так: Anima Sana In Corpore Sano.

Имя или фамилия основателя. Ювелирный бренд Sokolov назван в честь своих создателей Алексея и Елены Соколовых.

Неологизм. На логотипе производителя напитков «Вимм-Билль-Данн» был изображён забавный зверёк в поварском колпаке, который олицетворял название. И, кстати, оно ничего не значит — это просто звучный набор букв.

Имя нарицательное. Создатель сети пиццерий Фёдор Овчинников назвал свой бренд в честь птицы Додо. Создатель говорит, что этого персонажа из книги «Алиса в Стране чудес» просто обожает его дочь.

Звукоподражание. Название сервиса по поиску попутчиков Bla bla car имитирует лёгкий разговор ни о чём, который обычно происходит между незнакомыми людьми в дороге.