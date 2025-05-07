Тарифные преференции снижают или отменяют таможенные пошлины на импорт из определённых стран. В статье рассказываем, на какие товары можно её получить и как это сделать, чтобы таможенная служба не отказала.

Что такое тарифная преференция?

Тарифная преференция освобождает импортёров от уплаты ввозных таможенных пошлин или помогает снизить ставки на товары из развивающихся или наименее развитых стран.

Как реализуется тарифная преференция в ЕАЭС на товары:

На товары из развивающихся стран применяется ставка таможенной пошлины в размере 75% от базовой ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

На продукцию из наименее развитых стран ставка может быть 0%.

На какие товары предоставляется преференция?

Чтобы применить тарифные преференции, товар должен быть включён в утверждённый перечень товаров, а также иметь сертификат подтверждения происхождения в форме «А».

Основные категории товаров, на которые можно применить тарифную преференцию:

Продовольственные и сельскохозяйственные товары.

Сырьё и натуральные материалы. Табак, каучук, изделия из пробки.

Текстильная продукция. Шёлковые и хлопчатобумажные ткани, ковры ручной работы, трикотаж.

Изделия декоративного и бытового назначения. Керамика, стеклянные украшения, костюмная бижутерия.

Мебель из природных материалов. Плетёная мебель из тростника, ивы, бамбука.

Некоторые виды машин и оборудования.

Под действие тарифных преференций не попадают:

Одежда, обувь и широкий спектр текстильной продукции, не включённой в перечень льготных товаров.

Большая часть технического оборудования, транспортных средств, оптических и измерительных приборов, игрушек и спортивных товаров.

Как получить тарифную преференцию?

Чтобы получить тарифную преференцию при импорте товаров из развивающихся или наименее развитых стран в ЕАЭС, нужно:

Проверить страну происхождения товара. Она должна входить в Она должна входить в перечень развивающихся или наименее развитых стран , утверждённый Евразийской экономической комиссией. Убедиться, что товар включён в список товаров, на которые распространяются тарифные преференции. на которые распространяются тарифные преференции. Иметь сертификат происхождения формы «А». Документ подтверждает, что товар произведён в стране, претендующей на преференцию. Сертификат формы «А» оформляет отправитель товара. Поэтому заранее договоритесь с зарубежным контрагентом, чтобы он оформил сертификат и прислал оригинал документа. Обеспечить прямую покупку и поставку товара. Товар нужно купить у производителя или уполномоченного продавца, зарегистрированного в стране происхождения, и доставить напрямую в ЕАЭС без транзита через третьи страны (за исключением случаев, когда это обусловлено объективными причинами, например географическими или техническими). Заявить право на применение тарифной преференции при таможенном декларировании. Декларант указывает преференцию в декларации на ввоз товара или в течение одного года после выпуска товара.

Если каждое условие выполнено, таможенные органы применяют сниженные ставки пошлин: 75% от ставки для развивающихся стран или 0% для наименее развитых стран.

При каких обстоятельствах таможенная служба может отказать?

Предоставление тарифной преференции может быть ограничено в следующих случаях:

Отсутствует или неправильно оформлен сертификат происхождения товара формы «А» или аналогичного документа, который подтверждает страну происхождения. Часто отказ связан с ошибками в сертификате, например нечёткие печати и подписи, несоответствие описания товара, исправления.

Нельзя верифицировать сертификат происхождения через уполномоченный орган страны-экспортёра в установленные сроки. Обычно на это уходит 6 месяцев.

Представлены недостоверные сведения о происхождении товара или обнаружены признаки фальсификации документов.

Не соблюдено хотя бы одно условие предоставления тарифных преференций. Например, нарушены правила непосредственной закупки, прямой поставки, не соответствуют критерии происхождения товара.

Товар неправильно классифицирован таможенными органами.

Что делать в случае отказа?

В случае отказа таможенный орган уведомляет импортёра о причинах. Если устранить ошибки, возможно восстановить преференции в течение года после выпуска товара.

Если отказ необоснован, его можно обжаловать в административном или судебном порядке.

Как восстановить тарифные преференции?

Если при первоначальном таможенном декларировании не были заявлены тарифные преференции или их отменили по результатам таможенного контроля, но товар соответствует условиям, можно восстановить тарифные преференции. Это процедура повторного применения льготных ставок таможенных пошлин к товарам, которые ввезены на территорию ЕАЭС.

Восстановление тарифных преференций возможно в установленные сроки при соблюдении определённых условий, согласно решению Совета ЕЭК от 22 февраля 2019 г. № 64.

Для восстановления нужно подать в таможенный орган мотивированное обращение о внесении изменений в декларацию, корректировку декларации, сертификат происхождения товара и другие документы, которые подтверждают соблюдение условий преференций. Заявление нужно подать не позднее 12 месяцев со дня регистрации таможенной декларации на товары.

Тарифные преференции не восстанавливаются, если: