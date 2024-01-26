Где проверить статус таможенной декларации?

Предприниматели, которые перевозят товар из одной страны в другую, заполняют таможенную декларацию.

В этой статье коротко расскажем, что такое таможенная декларация, кто должен её заполнять и для чего надо отслеживать статус. А ещё разберёмся, как проверить таможенную декларацию по номеру онлайн и где это сделать.

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Что такое таможенная декларация?

Таможенная декларация (ТД) — документ, который ИП и юридические лица заполняют для провоза товара из одной страны в другую. Раньше её называли ГТД — грузовая таможенная декларация, теперь название изменилось на ДТ — декларация на товары.

Её необходимо заполнять на все товары, прибывшие из других стран.

Если товар стоит меньше 200 евро, декларацию можно не заполнять. Но только в том случае, если таможня не признала партию коммерческой.

Таможенная декларация подтверждает, что товар пересёк границу на законных основаниях: документ нужен для ввоза и вывоза товаров через ФТС и подсчёта таможенных платежей.

В ТД указывают основную информацию о сделке и грузе. Например:

ФИО получателя, отправителя и продавца;

продавца; описание груза;

номер сертификата;

номер лицензии;

номер договора или счёта-фактуры;

другая информация.

Заполнить декларацию может представитель компании: руководитель или профессиональный декларант.

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Кто может отследить статус ДТ?

Чтобы проверить подлинность декларации на товары или узнать её статус, надо знать не только номер, но и другие данные по ней: вид таможенной процедуры (импорт/экспорт/транзит) и ИНН того, кто отвечает за контракт.

Этой информацией владеет тот, кто подавал декларацию, например, ИП или руководитель компании.

Зачем отправителю нужно такое отслеживание? Если груз задержится на границе, предпринимателю придётся платить за его хранение. Поэтому важно знать статус, чтобы вовремя заметить задержку на таможне и исправить ошибку. А ещё вовремя заплатить сборы и пошлины.

Как проверить статус декларации?

Есть два простых способа отследить путь таможенной декларации:

Через сайт ФТС. Если предприниматель работает с другими странами и пользуется сервисом «Личный кабинет участника ВЭД», он может проверить подлинность декларации прямо в этом сервисе. Для этого понадобится регистрация в сервисе ФТС и электронная подпись. Через сайт ФНС. Для получения результата нужно ввести номер ДТ, выбрать вид таможенной процедуры и вписать ИНН ответственного за финансовое регулирование.

Что делать, если найти декларацию не получилось? Обратитесь в ФТС и сообщите об этом. Специалисты таможенной службы помогут понять, в чём проблема.