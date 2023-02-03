Как поменять тариф?

Чтобы сменить тариф, откройте главную страницу и перейдите в «Детали тарифа». Как найти раздел, рассказали в вопросе «Какой у меня тариф?».

Нажмите «Смена тарифа».

Посмотрите доступные тарифы, выберите нужный и нажмите «Подключить».

Подробные условия актуальных тарифов вы можете посмотреть в том же разделе или на сайте Точка Банка

Вы можете выбрать, когда изменится тариф: в тот же день или с 1-го числа следующего месяца.

ШАГ 1. Сначала выберите подходящий тариф.

ШАГ 2. Откройте детали тарифа того счёта, где вы хотите сменить тариф. Как это сделать, рассказано в вопросе «Какой у меня тариф?».

ШАГ 3. Внизу открывшейся страницы нажмите «Сменить тариф».