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Как поменять тариф?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Чтобы сменить тариф, откройте главную страницу и перейдите в «Детали тарифа». Как найти раздел, рассказали в вопросе «Какой у меня тариф?».  

Нажмите «Смена тарифа». 

Посмотрите доступные тарифы, выберите нужный и нажмите «Подключить».

Подробные условия актуальных тарифов вы можете посмотреть в том же разделе или на сайте Точка Банка

Вы можете выбрать, когда изменится тариф: в тот же день или с 1-го числа следующего месяца.

ШАГ 1. Сначала выберите подходящий тариф.

ШАГ 2. Откройте детали тарифа того счёта, где вы хотите сменить тариф. Как это сделать, рассказано в вопросе «Какой у меня тариф?».

ШАГ 3. Внизу открывшейся страницы нажмите «Сменить тариф». 

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Как поменять тариф — FAQ Точка Банк