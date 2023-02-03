Как проверить статус интеграции?

Зайдите в раздел «Интеграции и API» → «Подключённые интеграции» → «Мои чеки онлайн». Там отображается актуальный статус и список всех подключённых номеров.
Другие вопросы по теме «Чеки по бизнес-картам»
- Чеки по бизнес-картам — сразу в интернет-банке
- Как подключить несколько сотрудников?
- Что делать, если чек не попал в приложение ФНС?
Точка — банк для предпринимателей и предприятий
Больше 700 000 клиентов
По всей стране
Экосистема для бизнеса
Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое
Полностью онлайн
Решим любой вопрос в чате или по телефону