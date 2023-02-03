Чеки по бизнес-картам — сразу в интернет-банке

Точка Банк запустил интеграцию с официальным приложением ФНС «Мои чеки онлайн». Теперь чеки по операциям с бизнес-картами не нужно собирать вручную — они появляются в интернет-банке.

Как это работает?

Сотрудник называет свой номер телефона на кассе при оплате. Продавец отправляет электронный чек в приложение «Мои чеки онлайн», откуда он сразу подтягивается в интернет-банк — в историю и детали операции по карте. При онлайн-покупках достаточно указать номер телефона или почту из аккаунта «Мои чеки онлайн» в профиле магазина или маркетплейса.

Что это даёт бизнесу?

Сотрудники перестают хранить бумажные чеки и тратить время на их фотографирование. Бухгалтеры получают документы без лишних напоминаний и ручного сбора — всё нужное уже в интернет-банке и готово для авансовых отчётов.

Как настроить интеграцию?

Нужно зарегистрироваться в приложении ФНС по номеру телефона, подключить интеграцию в разделе «Интеграции и API» интернет-банка и подтвердить её в приложении «Мои чеки онлайн» в разделе «Партнёры». После этого чеки начнут поступать.

Если чек не появился в течение двух дней — сначала проверьте, есть ли он в самом приложении «Мои чеки онлайн». Если да, подождите немного или обратитесь в чат поддержки банка. В итоге сотрудники тратят меньше времени на бумажную рутину, а у бухгалтера всегда есть полная картина расходов — без звонков, напоминаний и потерянных чеков.