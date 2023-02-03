Подключить интернет-эквайринг без сайта или соцсети не получится. На сайт или страницу в соцсети нужно обязательно добавить:
-
Реквизиты. Обязательные — название вашей компании или ИП, ИНН и ОГРН юрлица. Уточнить ИНН и ОГРН можно на сайте налоговой.
-
Информация о товарах или услугах. Нужно указать цену в рублях, описание, характеристики.
-
Условия оплаты. Здесь нужно описать условия оплаты: сроки, порядок внесения.
-
Условия доставки. Расскажите покупателям о доставке: стоимость, способы и доступные города для доставки.
-
Условия возврата. Важно написать о причинах, по которым можно сделать возврат, в течение какого времени он возможен и как происходит сам процесс.
-
Политика конфиденциальности и соглашение на обработку персональных данных. По закону «О персональных данных» вам нужно получить от покупателя согласие на обработку и хранение персональных данных, а также разместить на сайте ссылку или документ с описанием политики.
-
Оферта. При дистанционных продажах предприниматель обязан разместить её по закону. Сделать это можно в формате отдельного документа или разместить условия прямо на сайте. О том, что такое оферта и как использовать её в бизнесе, рассказали в Предприниматель.ру.
-
Протокол https с автоматическим редиректом. Это протокол шифрования для безопасности. Настроить этот протокол можно самостоятельно, либо обратиться к хостингу или разработчику за помощью.
Подготовили шаблоны, которые помогут подготовить сайт к подключению интернет-эквайринга.