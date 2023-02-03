Подключить интернет-эквайринг без сайта или соцсети не получится. На сайт или страницу в соцсети нужно обязательно добавить:

Реквизиты. Обязательные — название вашей компании или ИП, ИНН и ОГРН юрлица. Уточнить ИНН и ОГРН можно на сайте налоговой.

Информация о товарах или услугах. Нужно указать цену в рублях, описание, характеристики.

Условия оплаты. Здесь нужно описать условия оплаты: сроки, порядок внесения.

Условия доставки. Расскажите покупателям о доставке: стоимость, способы и доступные города для доставки.

Условия возврата. Важно написать о причинах, по которым можно сделать возврат, в течение какого времени он возможен и как происходит сам процесс.

Политика конфиденциальности и соглашение на обработку персональных данных. По закону «О персональных данных» вам нужно получить от покупателя согласие на обработку и хранение персональных данных, а также разместить на сайте ссылку или документ с описанием политики.

Оферта. При дистанционных продажах предприниматель обязан разместить её по закону. Сделать это можно в формате отдельного документа или разместить условия прямо на сайте. О том, что такое оферта и как использовать её в бизнесе, рассказали в Предприниматель.ру.