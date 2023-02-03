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Как сделать возврат операции через интернет-эквайринг Точка Банка

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Как сделать возврат платежа картой

Чтобы вернуть платёж картой, найдите нужную операцию в разделе «Интернет-эквайринг» в статусе «Оплачено», нажмите на неё, затем «Вернуть платёж», после чего подтвердите своё решение. Готово, платёж ушёл вашему клиенту. 

Возврат оплаты, принятой по СБП

Возврат можно провести тем же способом, что и при оплате картой. Либо можно вернуть деньги напрямую со счёта. Для этого зайдите в интернет-банк, в истории платежей выберите нужное зачисление, нажмите «Вернуть платёж» и следуйте инструкции на экране.

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Как сделать возврат операции по интернет-эквайрингу Точки