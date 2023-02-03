Какие кассы подойдут для работы с интернет-эквайрингом Точка Банка

Чтобы работать по 54-ФЗ, большинству компаний и ИП понадобится онлайн-касса. Подробнее рассказали в разделе «Какую кассу выбрать для интернет-эквайринга».

С оплатами в интернете могут работать как обычные физические онлайн-кассы, так и облачные.

За приём оплаты будет отвечать интернет-эквайринг, за отправку чеков — онлайн-касса.

Облачные кассы работают как сервис, приложение — физически самого устройства нет. Если вы рассматриваете облачную онлайн-кассу, то удобнее всего будет работать по кассе от Точка Банка или нашего партнёра DigitalKassa: они передают данные об оплатах с сайта в налоговую автоматически.

Стоимость будет зависеть от срока аренды кассы, срока фискального накопителя и подписки на оператора фискальных данных.

Чтобы подключить облачную кассу от партнёра, выберите её при оформлении заявки на интернет-эквайринг. Мы передадим заявку партнёру — он позвонит вам.

Если у вас уже есть онлайн-касса и вы хотите подключить её к интернет-эквайрингу, напишите в чат: мы проверим, доступна ли интеграция, а также расскажем об условиях.