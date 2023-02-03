Как работать с интернет-эквайрингом в Точка Банке

Если вы планируете принимать оплату с помощью интернет-эквайринга Точка Банка, не подключая его к сайту — вам подойдёт формирование ссылок на оплату в интернет-банке.

Работать с интернет-эквайрингом Точка Банка можно, если:

У вас есть сайт — самописный или созданный на платформах

Вы планируете принимать оплату в соцсетях

Обратите внимание: если работать с заказами будете не только вы, предоставьте доступ для сотрудника в качестве доверенного лица. Он сможет принимать платежи, но доступа к счетам и права подписи у него не будет.

Как принимать оплату по ссылкам

В интернет-банке вы можете формировать ссылки на оплату картой, через СБП и T-Pay, а также в рассрочку через «Долями». Подробнее об условиях смотрите в разделе «Какие условия интернет-эквайринга Точка Банка».

Чтобы сгенерировать ссылку на оплату, зайдите в раздел «Интернет-эквайринг» и нажмите «+ Создать заказ». Укажите сумму и название товара, выберите способы получения оплаты. Скопируйте готовую ссылку и отправьте её в соцсетях, мессенджерах или на почту.

Важно: Если у вас нет интегрированной с интернет-эквайрингом кассы, фискальный чек при оплате по ссылке не сформируется. В таком случае его нужно пробить отдельно с помощью онлайн-кассы.

Как сделать возврат

В разделе «Интернет-эквайринг» найдите нужный заказ в статусе «Оплачено», нажмите на него, затем «Вернуть платёж», после чего подтвердите своё решение. Готово, платёж ушёл вашему клиенту.

Аналитика

В этом разделе можно задать нужный период, чтобы посмотреть статусы и суммы платежей, способ оплаты и комиссию. Фильтр можно ставить по периоду и способу оплаты.