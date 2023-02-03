Когда приходят деньги по интернет-эквайрингу Точка Банка

Время зачисления платежей зависит от того, какой способ оплаты выбрал ваш покупатель — через СБП или картой.

Зачисление платежей через СБП

Такой платёж зачислится на ваш счёт мгновенно. Кроме этого преимущества, у СБП низкий процент комиссии. Подробнее об условиях интернет-эквайринга можно прочитать в разделе «Какие условия у интернет-эквайринга Точка Банка».

Зачисление платежей по карте

Деньги по интернет-эквайрингу приходят на счёт не сразу, а на следующий день после приёма оплаты, даже в выходные и праздники.

Зачисление платежей через сервисы Т-Банка

Платежи через T-Pay приходят на следующий рабочий день. Платежи через «Долями» — через один-два рабочих дня.