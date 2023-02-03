Какие условия у интернет-эквайринга Точка Банка

Подключить интернет-эквайринг Точка Банка можно бесплатно, для этого оставьте заявку в разделе «Интернет-эквайринг».

Ваши клиенты смогут оплачивать товары или услуги картой, через СБП, T-Pay, а также в рассрочку через сервис «Долями». Комиссия зависит от способа оплаты.

Комиссия при оплате через СБП

Составит от 0,2% до 0,7% от суммы. Подробнее про ставки рассказали на сайте Точка Банка.

Важно: оплаты с кредиток могут не проходить через СБП, если банк, который выпустил карту, запрещает такие переводы. Сам банк-эмитент тоже может взимать комиссию с покупателя за такой перевод.

Комиссия при оплате картой

Ставка зависит от вашего вида деятельности и оборота. Оплата пройдёт с дебетовой и кредитной карты покупателя. Подробности — на сайте Точка Банка.

Комиссия при оплате через сервисы Т-Банка

Комиссия за сервис T-Pay — от 1,35%. Она зависит от вида деятельности вашего бизнеса, посмотреть все ставки можно в интернет-банке.

Комиссия за сервис «Долями» — от 5,5%. Она зависит от срока оплаты, который выбрал покупатель для рассрочки.

Сроки зачисления при приёме оплаты картой и через СБП отличаются. Подробнее смотрите в разделе «Когда приходят деньги по интернет-эквайрингу Точка Банка».