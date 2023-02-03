Мы рекомендуем вносить доход от Wildberries раз в неделю, по Ozon и Яндекс Маркету — раз в месяц. Важно, чтобы к моменту уплаты квартальных авансовых платежей по УСН, весь доход от маркетплейса был учтён в Онлайн-бухгалтерии — так мы сможем корректно рассчитать налог.
Онлайн-бухгалтерия для маркетплейсов
Подберем выгодную систему налогообложения и поможем вести учёт без ошибок:
— расчёт налогов с учётом комиссий маркетплейсов
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