Мы рекомендуем вносить доход от Wildberries раз в неделю, по Ozon и Яндекс Маркету — раз в месяц. Важно, чтобы к моменту уплаты квартальных авансовых платежей по УСН, весь доход от маркетплейса был учтён в Онлайн-бухгалтерии — так мы сможем корректно рассчитать налог.

Онлайн-бухгалтерия для маркетплейсов Подберем выгодную систему налогообложения и поможем вести учёт без ошибок: — расчёт налогов с учётом комиссий маркетплейсов

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