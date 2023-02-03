Застрахованы ли счета ИП?

Да, счета индивидуальных предпринимателей застрахованы государством. Об этом говорится в Федеральном законе №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Благодаря этому закону ИП могут рассчитывать на возмещение своих денег, если у банка отзовут лицензию. Каждый банк обязан вернуть вам деньги, которые были на расчётном счёте. Но есть ограничения на страховую сумму.

Раньше сумма выплат была до 700 000 рублей, затем её повысили. Максимальная компенсация сейчас — 1 400 000 рублей. Деньги выплачивают в течение трёх дней после подачи документов в Агентство по страхованию вкладов.