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Тарифы РКО для ИП

АКЦИЯ
3 месяца обслуживания бесплатно на тарифах «Развитие» и «Селлер»

Без сложных условий и скрытых комиссий

Любое количество переводов ИП и юрлицам

Обслуживание от 0 ₽ в месяц

Варианты для бизнеса любого масштаба

Для старта и первых сделок

Тариф «Ноль» — идеальное решение для новичков, чтобы начать работать без затрат. Только для ИП, которые зарегистрировали бизнес не более 90 дней назад.

Для стабильного роста

Тариф «Начало» — когда бизнес развивается, и вы регулярно проводите платежи. Выгодные условия для тех, кому важен баланс между функциональностью и стоимостью.

Для больших возможностей

Тариф «Развитие» — когда обороты растут и нужно увеличить лимит на переводы, снятие и пополнение.

Для продаж на маркетплейсах по‑крупному

Тарифы «Селлер» и «Селлер Про» — специально для предпринимателей, которые продают на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах.

Поддержка, на которую можно положиться

Всегда рядом. Слышим и решаем, а не отписываемся.

Без ботов и скриптов

Живое общение вместо шаблонных ответов

На связи круглосуточно

Обращайтесь, когда удобно вам

Отвечаем в среднем за 3,5 минуты

Ценим ваше время, решаем вопросы быстро

Тарифы на обслуживание расчётного счёта ИП

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Кому подходит

Без ограничений.

Обслуживание счёта

Платить за обслуживание счёта не нужно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции

Общие условия

Всё самое важное — бесплатно на любом тарифе

Регистрация ИП и ООО

Открытие расчётных и валютных счетов

Интернет-банк и мобильное приложение

Базовый документооборот: счета, акты, накладные и онлайн-подписание даже с мобильного

Рассчитать выгоду


Налоговые и бюджетные платежи

Email-уведомления об операциях и пуш-уведомления для устройств на Android

Выпуск виртуальных карт

Входящие переводы и платежи по реквизитам от юридических и физических лиц

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет

Бесплатно

Платежи ИП и юрлицам

60 платежей в месяц бесплатно

Далее 50 ₽ за каждый

Переводы через зарплатный проект на карты банков МТС Банк, Совкомбанк

Бесплатно

Переводы через зарплатный проект физлицам на карты других банков

Бесплатно

Выплаты дивидендов, возврат займов

Бесплатно

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽

Выпуск и доставка пластиковых карт

Бесплатно

одна пластиковая карта на одну организацию

700 ₽

за каждую следующую карту

Баллы за поступления с маркетплейсов

0,01%  от суммы поступлений

Смс-уведомления об операциях

400 ₽ в месяц

За один номер

Доставка документов на бумаге

Бесплатно

2 доставки по России

5 000 ₽

За границу

Как открыть счёт для ИП

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

Нам доверяют

70% клиентов

Рекомендуют Точка Банк

750 000+ предпринимателей

Уже с нами

Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

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Выгодные условия без звёздочек

Открытие счёта бесплатно  и онлайн

Сэкономим ваше время и деньги

Платежи в неограниченном количестве

ИП и юрлицам в любой банк

За превышение лимитов — прозрачные комиссии

Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов

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Частые вопросы

Как выбрать тариф для индивидуальных предпринимателей?

Выбор зависит от специфики и масштабов бизнеса, также учитывайте обороты по счёту и количество переводов в месяц.

Тариф «Ноль» подойдёт для новичков. Идеален, если вы зарегистрировали бизнес не более 90 дней назад. Берите его, чтобы начать работу и не тратить деньги на обслуживание. 

«Начало» — для стабильной работы. Ваш вариант, если бизнес пошёл в рост и вы проводите несколько операций в месяц. Тариф платный, но если операций не было — деньги не списываются.

«Развитие» — для активного роста. Подходит вам, если обороты растут и вы совершаете много платежей. Как и в предыдущем тарифе, абонентская плата не взимается за месяц, если операций не было.

Тариф «Корпоративный» подходит для бизнеса с серьёзными оборотами и годовой выручкой от 60 000 000 ₽ или групп компаний до 5 участников, где хотя бы одна с такой выручкой. В холдинг может входить до 5 компаний — стоимость обслуживания будет общей для всех. Компаний может быть больше: одна компания — дополнительная оплата к тарифу в месяц.

Тарифы «Селлер» и «Селлер Про» специально для предпринимателей, которые продают на  Wildberries, Ozon и других маркетплейсах.

Заявку на смену тарифа можно оставить в любой момент, новые условия начнут действовать с  первого числа следующего месяца.

Что такое РКО для ИП?

РКО — это расчётно‑кассовое обслуживание в банке. Это сервисы и услуги, которые банк предоставляет индивидуальным предпринимателям, чтобы они могли заниматься бизнесом.

С помощью расчётного счёта можно:
— принимать оплату от клиентов, как от юридических лиц, так и других ИП;
— оплачивать услуги поставщиков и уплачивать налоги;
— снимать наличные для хозяйственных нужд;
— подключать и использовать эквайринг для приёма карт.

Какие услуги входят в РКО для ИП?

Всё самое важное — бесплатно на любом тарифе:

В чём преимущество РКО для ИП?

Прозрачные условия и гибкая стоимость РКО для ИП. Мы предлагаем бесплатный тариф для старта и не ограничиваем клиентов в количестве переводов.

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