Без сложных условий и скрытых комиссий
Любое количество переводов ИП и юрлицам
Обслуживание от 0 ₽ в месяц
Тариф «Ноль» — идеальное решение для новичков, чтобы начать работать без затрат. Только для ИП, которые зарегистрировали бизнес не более 90 дней назад.
Тариф «Начало» — когда бизнес развивается, и вы регулярно проводите платежи. Выгодные условия для тех, кому важен баланс между функциональностью и стоимостью.
Тариф «Развитие» — когда обороты растут и нужно увеличить лимит на переводы, снятие и пополнение.
Тарифы «Селлер» и «Селлер Про» — специально для предпринимателей, которые продают на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах.
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ИП и юрлицам в любой банк
Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов
Выбор зависит от специфики и масштабов бизнеса, также учитывайте обороты по счёту и количество переводов в месяц.
Тариф «Ноль» подойдёт для новичков. Идеален, если вы зарегистрировали бизнес не более 90 дней назад. Берите его, чтобы начать работу и не тратить деньги на обслуживание.
«Начало» — для стабильной работы. Ваш вариант, если бизнес пошёл в рост и вы проводите несколько операций в месяц. Тариф платный, но если операций не было — деньги не списываются.
«Развитие» — для активного роста. Подходит вам, если обороты растут и вы совершаете много платежей. Как и в предыдущем тарифе, абонентская плата не взимается за месяц, если операций не было.
Тариф «Корпоративный» подходит для бизнеса с серьёзными оборотами и годовой выручкой от 60 000 000 ₽ или групп компаний до 5 участников, где хотя бы одна с такой выручкой. В холдинг может входить до 5 компаний — стоимость обслуживания будет общей для всех. Компаний может быть больше: одна компания — дополнительная оплата к тарифу в месяц.
Тарифы «Селлер» и «Селлер Про» специально для предпринимателей, которые продают на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах.
Заявку на смену тарифа можно оставить в любой момент, новые условия начнут действовать с первого числа следующего месяца.
РКО — это расчётно‑кассовое обслуживание в банке. Это сервисы и услуги, которые банк предоставляет индивидуальным предпринимателям, чтобы они могли заниматься бизнесом.
С помощью расчётного счёта можно:
— принимать оплату от клиентов, как от юридических лиц, так и других ИП;
— оплачивать услуги поставщиков и уплачивать налоги;
— снимать наличные для хозяйственных нужд;
— подключать и использовать эквайринг для приёма карт.
Всё самое важное — бесплатно на любом тарифе:
Прозрачные условия и гибкая стоимость РКО для ИП. Мы предлагаем бесплатный тариф для старта и не ограничиваем клиентов в количестве переводов.