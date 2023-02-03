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Определение термина "Абонемент"

Абонемент -
"заранее приобретенное, полученное право пользоваться в течение фиксированного срока услугами, благами, посещать отдельные учреждения, например библиотечный абонемент; документ, удостоверяющий указанное право. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Абонемент -
Документ утвержденной формы, дающий право пользования местом в публичной организации: лектории, плавательном бассейне, на стадионе и т. п. А. может быть платным и бесплатным. Обычно плата за А. производится предварительно. Инвентаризация А., находящихся в кассе предприятия, производится не реже одного раза в месяц. Порядок хранения и использования А. устанавливается предприятием. Учет А. ведется в порядке, установленном для бланков строгой отчетности. Для этого предназначен забалансовый счет 006 «Бланки строгой отчетности». Поступившие А. записываются по дебету счета без корреспонденции с другими счетами. Аналитический учет по счету 006 «Бланки строгой отчетности» ведется по каждому виду А., нарицательной стоимости и месту хранения.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Абонемент: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка