Определение термина "Абонемент"

Абонемент

Документ утвержденной формы, дающий право пользования местом в публичной организации: лектории, плавательном бассейне, на стадионе и т. п. А. может быть платным и бесплатным. Обычно плата за А. производится предварительно. Инвентаризация А., находящихся в кассе предприятия, производится не реже одного раза в месяц. Порядок хранения и использования А. устанавливается предприятием. Учет А. ведется в порядке, установленном для бланков строгой отчетности. Для этого предназначен забалансовый счет 006 «Бланки строгой отчетности». Поступившие А. записываются по дебету счета без корреспонденции с другими счетами. Аналитический учет по счету 006 «Бланки строгой отчетности» ведется по каждому виду А., нарицательной стоимости и месту хранения.