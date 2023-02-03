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Определение термина "Абсолютная ответственность"

Абсолютная ответственность -
вид страхования гражданской ответственности производителя за ущерб, причиненный потребителям вследствие вредных или опасных свойств продукции. Страхование абсолютной ответственности производится в ситуации, когда производитель заключает соответствующий договор страхования, не зная о вредных или опасных свойствах производимого продукта до начала реализации товара, и когда вредные или опасные свойства товара выявляются после поступления продукции на рынок.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Абсолютная ответственность: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка