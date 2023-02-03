Определение термина "Абсолютная ответственность"

Абсолютная ответственность

вид страхования гражданской ответственности производителя за ущерб, причиненный потребителям вследствие вредных или опасных свойств продукции. Страхование абсолютной ответственности производится в ситуации, когда производитель заключает соответствующий договор страхования, не зная о вредных или опасных свойствах производимого продукта до начала реализации товара, и когда вредные или опасные свойства товара выявляются после поступления продукции на рынок.