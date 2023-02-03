Определение термина "Администрируемое депонирование"

Администрируемое депонирование

ценные бумаги, переданные в банк на хранение и администрируемые этим банком как с точки зрения их классификации, так и с позиций их движения на бирже. Банк выступает в роли финансового агента клиента, сдавшего ценные бумаги в А.Д.