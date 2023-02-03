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Определение термина "Агент"

Агент -
(лат. agens, родительный падеж agentis — действующий) —физическое или юридическое лицо, гражданин или организация, выступающие в роли доверенного лица, посредника, уполномоченного совершать определенный круг действий от имени другого лица (принципала), по поручению и в интересах этого лица без права подписи документов по сделкам. В экономических операциях в качестве А. выступают брокеры, маклеры, дилеры, комиссионеры. Размер вознаграждения А. определяется по соглашению между агентом и принципалом (наиболее распространены ставки, колеблющиеся от 2 до 10% от стоимости проданного товара).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Агент -
(от лат. agens, род. п. agentis — действующий) — физическое или юридическое лицо, гражданин или организация, выступающие в роли доверенного лица, посредника, уполномоченного совершать определенный круг действий как от своего имени, так и от имени другого лица (принципала), по поручению и в интересах этого лица. В экономических операциях в качестве агентов выступают брокеры, маклеры, дилеры, комиссионеры. Агентами называют также уполномоченных должностных лиц, например, налоговый агент осуществляет контроль за уплатой налогов, страховой агент оформляет операции по страхованию.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Агент: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка