Определение термина "Агент"

Агент

(лат. agens, родительный падеж agentis — действующий) —физическое или юридическое лицо, гражданин или организация, выступающие в роли доверенного лица, посредника, уполномоченного совершать определенный круг действий от имени другого лица (принципала), по поручению и в интересах этого лица без права подписи документов по сделкам. В экономических операциях в качестве А. выступают брокеры, маклеры, дилеры, комиссионеры. Размер вознаграждения А. определяется по соглашению между агентом и принципалом (наиболее распространены ставки, колеблющиеся от 2 до 10% от стоимости проданного товара).