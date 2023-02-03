Определение термина "Агрегатор"

Агрегатор

сервис, который объединяет информацию из разных источников. Например, турагентство собирает на своём сайте предложения от разных туроператоров. Это позволяет покупателям сравнивать стоимость туров, рейтинг отелей и другие характеристики. Бывают и другие агрегаторы. Например, агрегатор торгов по банкротству или платёжный агрегатор для приёма платежей. Все они позволяют видеть объединённую информацию, сравнивать разные позиции и выбирать наиболее выгодные варианты.