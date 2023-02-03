Определение термина "Аида"

Аида

модель взаимодействия с потенциальным клиентом на пути к покупке. Изначально она пишется на английском языке и расшифровывается так:

Attention — Внимание

Interest — Интерес

Desire — Желание

Action — Действие

Автор модели АИДА Элиас Сент-Элмо Льюис. Он считал, что именно эти стадии потенциальный покупатель проходит, когда принимает решение о покупке.