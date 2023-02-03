Определение термина "Ай-кью"

Ай-кью

"аббревиатура из первых букв английских слов ""Intellect quality"", сокр. ""IQ"" — уровень интеллекта, коэффициент интеллектуальности, показатель умственного развития, уровня имеющихся знаний и осведомленности, получаемый на основе комплексного тестирования. Среднее значение Ай-кью принято за 100 единиц, максимальное — 200, нижняя граница нормы — 80. Ниже 80 — это уже умственная отсталость разных степеней. Ай-кью, составляющий более 150 единиц, — признак гениальности человека. "