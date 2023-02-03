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Определение термина "Ай-кью"

Ай-кью -
"аббревиатура из первых букв английских слов ""Intellect quality"", сокр. ""IQ"" — уровень интеллекта, коэффициент интеллектуальности, показатель умственного развития, уровня имеющихся знаний и осведомленности, получаемый на основе комплексного тестирования. Среднее значение Ай-кью принято за 100 единиц, максимальное — 200, нижняя граница нормы — 80. Ниже 80 — это уже умственная отсталость разных степеней. Ай-кью, составляющий более 150 единиц, — признак гениальности человека. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Ай-кью: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка