Определение термина "Акцептный кредит"

Акцептный кредит

одна из форм банковского кредитования внешней торговли: кредит, предоставляемый банками в виде акцепта переводных векселей (тратт), выставляемых, как правило, экспортерами на банки. Отличием А.К. от коммерческого является то, что акцептантом тратты выступает солидный банк, который не предоставляет кредита и не вкладывает в акцептную операцию своих средств, но обязуется оплатить тратту при наступлении срока платежа. Таким образом, формально кредит предоставляется экспортером.