Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Акции

Определение термина "Акции"

Акции -
"(гол. actie, нем. Aktie) — ценные бумаги, выпускаемые акционерными обществами без установленного срока обращения. Акция удостоверяет внесение ее владельцем доли в акционерный капитал (уставный фонд) общества. Акция дает следующие права: на получение части прибыли в виде дивидендов; на продажу акции на рынке ценных бумаг; на участие в управлении акционерным обществом (обыкновенные акции); на получение части имущества акционерного общества или стоимости этой части имущества при ликвидации общества. Привилегированные акции дают право на получение заранее установленных дивидендов, но лишают права участвовать в управлении посредством голосования в ходе принятия решений на собраниях акционеров. Обыкновенные (простые) акции позволяют получать дивиденды, определяемые по итогам хозяйственной деятельности года и дают право голоса на собрании акционеров. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Популярные термины

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

стоимость объекта, основных средств предприятия, фирмы (долгосрочных активов), внесенных в ее баланс, зафиксированных в ...

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

стоимость долгосрочных активов (объекта, основных средств предприятия, фирмы), внесенных в ее баланс, зафиксированных в ...

ДЕНЬГИ

"особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоим...

ДЕНЬГИ

одно из важнейших понятий любого рыночного хозяйства: любые общепринятые средства платежа, которые могут обмениваться на...

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

часть стоимости созданного в стране совокупного общественного продукта, остающаяся после возмещения потребленных средств...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

(греч. krisis — поворотный пункт) — резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Акции: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка