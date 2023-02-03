Определение термина "Акции"

Акции

"(гол. actie, нем. Aktie) — ценные бумаги, выпускаемые акционерными обществами без установленного срока обращения. Акция удостоверяет внесение ее владельцем доли в акционерный капитал (уставный фонд) общества. Акция дает следующие права: на получение части прибыли в виде дивидендов; на продажу акции на рынке ценных бумаг; на участие в управлении акционерным обществом (обыкновенные акции); на получение части имущества акционерного общества или стоимости этой части имущества при ликвидации общества. Привилегированные акции дают право на получение заранее установленных дивидендов, но лишают права участвовать в управлении посредством голосования в ходе принятия решений на собраниях акционеров. Обыкновенные (простые) акции позволяют получать дивиденды, определяемые по итогам хозяйственной деятельности года и дают право голоса на собрании акционеров. "