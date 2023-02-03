Определение термина "Акция"

Акция

ценная бумага, свидетельствующая об участии владельца (держателя акции) в капитале выпустившего ее акционерного общества, и дающая ему право на получение части прибыли этого общества. Различают привилегированные и простые (обыкновенные) А. Отличие обыкновенной А. от привилегированной заключается в том, что размер дивидендов по ней фиксирован, заранее оговорен и составляет определенный процент от номинальной стоимости.