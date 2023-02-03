Акционер

"владелец акции; лицо, обладающее акцией и пользующееся всеми вытекающими из этого правами. Акционеры мажоритарные обладают основными долями акционерного капитала, крупными пакетами акций. Акционеры миноритарные обладают небольшими долями акционерного капитала, в связи с чем они не могут оказывать существенное влияние на решение руководящих органов акционерного общества, проводимую ими политику. "