Аренда

(от лат. arrendare — отдавать внаем) — предоставление имущества (земли) его хозяином во временное пользование другим лицам на договорных условиях, за плату. Арендующий имущество, получающий его в аренду, называется арендатором, а сдающий имущество в аренду — арендодателем. Отношения между арендатором и арендодателем именуются арендными. Договором об аренде может быть предусмотрена возможность выкупа арендуемого имущества. Аренду оборудования называют ЛИЗИНГОМ (см.). Объектами аренды могут быть имущественные комплексы, находящиеся в государственной, муниципальной, частной собственности, включая предприятия, земельные участки, жилые и нежилые строения, другие объекты недвижимости, памятники истории, архитектуры, культуры. К аренде относят также прокат.