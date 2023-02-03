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Определение термина "Аренда"

Аренда -
(от лат. arrendare — отдавать внаем) — предоставление имущества (земли) его хозяином во временное пользование другим лицам на договорных условиях, за плату. Арендующий имущество, получающий его в аренду, называется арендатором, а сдающий имущество в аренду — арендодателем. Отношения между арендатором и арендодателем именуются арендными. Договором об аренде может быть предусмотрена возможность выкупа арендуемого имущества. Аренду оборудования называют ЛИЗИНГОМ (см.). Объектами аренды могут быть имущественные комплексы, находящиеся в государственной, муниципальной, частной собственности, включая предприятия, земельные участки, жилые и нежилые строения, другие объекты недвижимости, памятники истории, архитектуры, культуры. К аренде относят также прокат.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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