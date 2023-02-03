Ассигмент

"(англ. assignment — назначение) — 1) задание, поручение на выполнение конкретной биржевой операции; 2) передача имущества, например переуступка, другому владельцу в ходе торгов; 3) уведомление об использовании опциона его владельцем с указанием, что следует получить рейтеру по условиям контракта. "