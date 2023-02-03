Определение термина "Аудитор"

Аудитор

квалифицированный специалист по проверке бухгалтерских балансов юридических лиц (предприятий, банков, акционерных компаний), получающий от государства соответствующие полномочия, подтверждающие его права и квалификацию. Заключение А. обязательно при публикации баланса и представлении его налоговым органам. Во многих странах имеются ассоциации А., крупные фирмы, оказывающие аудиторские услуги. Аудиторские фирмы создаются специально для проведения аудита, получают официальные права на аудиторскую деятельность. А. выступают не только в роли проверяющих, но и в качестве аналитиков-консультантов. Аудиторские услуги относятся к числу платных и оказываются заинтересованным лицам на коммерческой основе. А. независимы и при проведении проверок подчиняются только закону, имеют право получать любые справки и документы, характеризующие имущественное состояние и деятельность проверяемых предприятий; на право деятельности получают сертификат, удостоверяющий их высокий квалификационный уровень, знание производства и практический опыт работы в бухгалтерских, аналитических и финансовых службах. Юридические лица имеют право на выбор А.