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Определение термина "Аукцион"

Аукцион -
публичный торг для продажи движимого (акции, облигации и другие ценные бумаги) и недвижимого (земельные участки, здания, оборудование, жилые дома и пр.) имущества, товаров, обладающих индивидуальными свойствами, под руководством специального лица (аукциониста), проходящий в заранее установленное время в определенном месте, при котором товары (или их образцы) предварительно выставляются для осмотра и считаются проданными тому покупателю, который предложил наивысшую цену. Общее условие всех А. — отсутствие ответственности продавца за качество выставленного для осмотра товара. Товар на А. продается единичными образцами или партиями (лотами). В процессе торга аукционист объявляет присутствующим потенциальным покупателям (аукционерам) о продаваемом товаре и его начальной стартовой цене. Затем аукционеры поочередно объявляют, называют повышающуюся цену, по которой они готовы купить товар. Торг продолжается до тех пор, пока не будет названа наивысшая цена. Это т.н. «английский» А. При «голландском» А. торг начинается с очень высокой цены и ведется с ее понижением, пока не найдется покупатель, согласный купить товар по объявленной цене. Добровольный А. проводится по инициативе владельца товара. Принудительный А. проводится судебными органами или органами власти с целью взыскания долгов, продажи конфискованного или невостребованного имущества (продажа «с молотка»).
Двойной А. - форма проведения торга, в котором конкурируют и продавцы, и покупатели, а цена устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения, когда число продавцов по этой цене равно числу покупателей. Закрытый А., А. «втемную» — на котором все покупатели предлагают цены одновременно, обычно в виде письменных заявок, и товар продается тому, чья цена окажется выше, или покупается у того, кто запросил за свой товар самую низкую цену. Такой А. применяется при продаже домов, оружия и др. Вексельный А. — распродажа краткосрочных казначейских векселей, осуществляемая по графику, например, Казначейством США. Распродажа осуществляется на основе заявок, которые подают желающие приобрести казначейские векселя. Чековый А.  — способ приватизации в России в 1993-1995 гг., к которому допускались юридические и физические лица, внесшие порядка 10% от начальной цены объекта. Специализированные чековые А. на межрегиональном уровне проводились на ведущих фондовых и товарных биржах. Международные А. организуются специальными фирмами в крупных торговых центрах.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Аукцион -
"(от лат. auctio — продажа с публичного торга) — способ продажи отдельных видов товаров в виде публичного торга, проводимого в заранее установленном месте и в заранее обозначенное время с правом предварительного осмотра товаров. Товар на аукционе продается единичными образцами или партиями (лотами) тому покупателю, который предложит самую высокую цену. В процессе торга аукционист (лицо, проводящее аукцион) объявляет присутствующим потенциальным покупателям (аукционерам) о продаваемом товаре и его начальной, стартовой цене. Затем аукционеры поочередно объявляют, называют повышающуюся цену, по которой они готовы купить товар. Торг продолжается до тех пор, пока не будет названа наивысшая цена. Это английский аукцион. При голландском аукционе торг начинается с очень высокой цены и ведется с ее понижением, пока не найдется покупатель, согласный купить по объявленной цене. Добровольный аукцион проводится по инициативе владельца товара. Принудительный аукцион проводится судебными органами или органами власти с целью взыскания долгов, продажи конфискованного или невостребованного имущества (продажа ""с молотка""). Аукцион двойной — форма проведения торга, в котором конкурируют и продавцы, и покупатели, а цена устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения, когда число продавцов по этой цене равно числу покупателей. Аукцион закрытый, ""втемную"", — на котором все покупатели предлагают цены одновременно, обычно в виде письменных заявок, и товар продается тому, чья цена окажется выше, или покупается у того, кто запросил за свой товар самую низкую цену. Такой аукцион применяется при продаже домов, оружия и др. Аукцион вексельный — распродажа краткосрочных казначейских векселей, осуществляемая по графику, например, Казначейством США. Распродажа осуществляется на основе заявок, которые подают желающие приобрести казначейские векселя. Аукцион чековый — способ приватизации в России в 1993—1995 гг., к которому допускались юридические и физические лица, внесшие примерно 10% от начальной цены объекта. Специализированные чековые аукционы на межрегиональном уровне проводились на ведущих фондовых и товарных биржах. Международные аукционы организуются специальными фирмами в крупных торговых центрах."
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Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Аукцион: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка