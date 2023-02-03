Определение термина "Аукцион"
Двойной А. - форма проведения торга, в котором конкурируют и продавцы, и покупатели, а цена устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения, когда число продавцов по этой цене равно числу покупателей. Закрытый А., А. «втемную» — на котором все покупатели предлагают цены одновременно, обычно в виде письменных заявок, и товар продается тому, чья цена окажется выше, или покупается у того, кто запросил за свой товар самую низкую цену. Такой А. применяется при продаже домов, оружия и др. Вексельный А. — распродажа краткосрочных казначейских векселей, осуществляемая по графику, например, Казначейством США. Распродажа осуществляется на основе заявок, которые подают желающие приобрести казначейские векселя. Чековый А. — способ приватизации в России в 1993-1995 гг., к которому допускались юридические и физические лица, внесшие порядка 10% от начальной цены объекта. Специализированные чековые А. на межрегиональном уровне проводились на ведущих фондовых и товарных биржах. Международные А. организуются специальными фирмами в крупных торговых центрах.
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
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Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").
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