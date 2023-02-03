Определение термина "Аутрайт"

Аутрайт

1) обменная форвардная валютная операция, включающая премию или дисконт, при которой курс обмена устанавливается заранее, а исполнение самой операции допустимо через отложенный промежуток времени, не менее чем через два рабочих дня после ее заключения; 2) валютный курс при межбанковских срочных валютных сделках с учетом премии или скидки.