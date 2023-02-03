Определение термина "Авизо"

Авизо

1) в банковской и коммерческой практике официальное извещение об исполнении расчетной операции (записи по счетам, выставлении чека) его оплате или отказе в оплате, открытии аккредитива и др.; 2) письмо, уведомляющее получателя о посылке векселя, товара, переводе денежных средств. Направляется одним контрагентом другому. С помощью А. банки уведомляют своих клиентов о дебетовых и кредитовых записях по счетам, об остатке средств на счете, о выплате переводов, выставлении чека, открытии аккредитива. На специальных бланках указываются его номер, дата, характер совершаемой операции, сумма и номер счета, наименование отправителя, адресата и др. данные. В качестве А. могут служить и копии платежных поручений, мемориальных ордеров и прочих расчетных и бухгалтерских документов. А. делятся на почтовые и телеграфные. Порядок их отсылки обусловливается корреспондентскими соглашениями или договором с клиентурой. Для сокращения затрат труда применяются сводные А., отражающие несколько расчетных операций. При осуществлении международных банковских расчетных операций применяется т.н. дебет-авизо - поручение внешнеторговой организации по установленной форме.