Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Авизо

Определение термина "Авизо"

Авизо -
официальное почтовое или телеграфное сообщение, извещение, уведомление, направленное участником сделки контрагенту и призванное свидетельствовать о выполнении определенного круга поручений, о проведении операций, поступлении платежей, об изменении состояния взаимных расчетов. Содержит сведения о дате, характере операции, сумме, номере счета, отправителе и адресате. Например, если банк перевел согласно поручению вкладчика денежные средства с одного счета на другой, он уведомляет об этом вкладчика с помощью авизо. В международных банковских расчетных операциях применяют дебет-авизо.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Авизо -
1) в банковской и коммерческой практике официальное извещение об исполнении расчетной операции (записи по счетам, выставлении чека) его оплате или отказе в оплате, открытии аккредитива и др.; 2) письмо, уведомляющее получателя о посылке векселя, товара, переводе денежных средств. Направляется одним контрагентом другому. С помощью А. банки уведомляют своих клиентов о дебетовых и кредитовых записях по счетам, об остатке средств на счете, о выплате переводов, выставлении чека, открытии аккредитива. На специальных бланках указываются его номер, дата, характер совершаемой операции, сумма и номер счета, наименование отправителя, адресата и др. данные. В качестве А. могут служить и копии платежных поручений, мемориальных ордеров и прочих расчетных и бухгалтерских документов. А. делятся на почтовые и телеграфные. Порядок их отсылки обусловливается корреспондентскими соглашениями или договором с клиентурой. Для сокращения затрат труда применяются сводные А., отражающие несколько расчетных операций. При осуществлении международных банковских расчетных операций применяется т.н. дебет-авизо - поручение внешнеторговой организации по установленной форме.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

"слабо формализуемые, ""неточные"", не обладающие четкой аксиоматикой науки (в отличие от естественных наук); к ним отно...

СВОП

1) вид финансовых сделок, при которых покупатель (продавец) валюты, ценных бумаг в момент ее покупки (продажи) берет на ...

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

статистический показатель, отражающий на определенную дату стоимость товарно-материальных ценностей, в состав которых вх...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ

(лат. subjectum — лицо, субъект) — лицо, осуществляющее экономическую, хозяйственную деятельность, будь то человек, семь...

ЕДИНИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

спрос, при котором процентное сокращение в цене вызывает такое процентное увеличение количества покупаемого товара, что ...

ЕДИНИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

спрос, при котором процентное сокращение в цене вызывает такое процентное увеличение количества потребного товара, что о...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Авизо: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка