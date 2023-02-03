Определение термина "Автономные бюджеты"

Автономные бюджеты

самостоятельные бюджеты (сметы доходов и расходов) территорий, хозяйственных единиц, фондов, обладающие относительной самостоятельностью, независимостью от бюджетов более крупных территориальных и хозяйственных образований, центральных бюджетов. А.Б. могут дополнять бюджеты более высокого уровня.