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Определение термина "Автономные бюджеты"

Автономные бюджеты -
самостоятельные бюджеты, сметы доходов и расходов территорий, хозяйственных единиц, фондов, обладающие относительной самостоятельностью, независимостью от государственного, федерального бюджета. Автономные бюджеты могут дополнять бюджеты более высокого уровня.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Автономные бюджеты -
самостоятельные бюджеты (сметы доходов и расходов) территорий, хозяйственных единиц, фондов, обладающие относительной самостоятельностью, независимостью от бюджетов более крупных территориальных и хозяйственных образований, центральных бюджетов. А.Б. могут дополнять бюджеты более высокого уровня.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Автономные бюджеты: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка