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Определение термина "Авуары"

Авуары -
в широком смысле слова — всякие активы, имущество, за счет которых могут быть произведены платежи и погашение обязательств их владельцем. В узком смысле — денежные средства, находящиеся в банке, которыми их владелец может распоряжаться: 1) средства банка, в том числе денежные средства в иностранной валюте, ценных бумагах, золоте, чеках, векселях, переводах, аккредитивах,
с которыми производятся платежи и погашения; 2) ликвидная часть активов, включающая денежные средства, находящиеся в банке (текущие счета, депозиты), легко реализуемые ценные бумаги. Обычно термин «А.» применяется к средствам банков в иностранной валюте, ценных бумагах, находящихся на хранении в иностранных банках. Иностранные А. подчиняются юрисдикции страны, в которой они размещены. А. подразделяются на свободные (используемые без ограничений), блокированные (находящиеся в распоряжении государства или банков) и с определенным режимом использования.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Авуары -
1) денежные средства банка в иностранной валюте на его счетах в иностранных банках-корреспондентах, выполняющих финансовые операции по поручению данного банка; средства страны, государства за рубежом называют иностранными авуарами. За счет авуаров можно производить платежи за рубежом и погашать обязательства; 2) любые виды денег, денежных средств, ценных бумаг (наличные и безналичные деньги, чеки, векселя, аккредитивы), посредством которых можно производить платежи и погашать денежные обязательства. См. также АКТИВЫ.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Авуары: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка