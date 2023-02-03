Определение термина "Авуары"

Авуары

в широком смысле слова — всякие активы, имущество, за счет которых могут быть произведены платежи и погашение обязательств их владельцем. В узком смысле — денежные средства, находящиеся в банке, которыми их владелец может распоряжаться: 1) средства банка, в том числе денежные средства в иностранной валюте, ценных бумагах, золоте, чеках, векселях, переводах, аккредитивах,

с которыми производятся платежи и погашения; 2) ликвидная часть активов, включающая денежные средства, находящиеся в банке (текущие счета, депозиты), легко реализуемые ценные бумаги. Обычно термин «А.» применяется к средствам банков в иностранной валюте, ценных бумагах, находящихся на хранении в иностранных банках. Иностранные А. подчиняются юрисдикции страны, в которой они размещены. А. подразделяются на свободные (используемые без ограничений), блокированные (находящиеся в распоряжении государства или банков) и с определенным режимом использования.