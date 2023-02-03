Ажио

"(от лат. ago — превышение) — 1) разница, обычно превышение, с которой продаются на бирже ценности (денежные знаки, акции, векселя, облигации) по сравнению с их нарицательной стоимостью; 2) повышение курса акций на биржах третьих стран по сравнению с курсом на национальных биржах; 3) в операциях с золотыми монетами: разница между стоимостью металла и биржевой стоимостью монеты; 4) продолжительная разница между ценой наличного товара и ценой товара при сделке на срок, устанавливаемая в биржевых операциях; 5) сумма комиссионных, взимаемая за обмен бумажных денег на золото или на ""сильную"" валюту; 6) надбавка к цене золота, устанавливаемая в золотом обращении при обесценивании бумажных денег. Синоним — лаж."