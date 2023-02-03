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Определение термина "Ажио"

Ажио -
(лат. aggio — превышение) 1) превышение рыночных курсов 14 денежных знаков, векселей или ценных бумаг над их нарицательной стоимостью; 2) повышение курса акций на биржах других стран по сравнению с курсом на национальных биржах; 3) в операциях с золотыми монетами: разница между стоимостью металла и биржевой стоимостью монеты. А. соответствует также понятию лаж.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Ажио -
"(от лат. ago — превышение) — 1) разница, обычно превышение, с которой продаются на бирже ценности (денежные знаки, акции, векселя, облигации) по сравнению с их нарицательной стоимостью; 2) повышение курса акций на биржах третьих стран по сравнению с курсом на национальных биржах; 3) в операциях с золотыми монетами: разница между стоимостью металла и биржевой стоимостью монеты; 4) продолжительная разница между ценой наличного товара и ценой товара при сделке на срок, устанавливаемая в биржевых операциях; 5) сумма комиссионных, взимаемая за обмен бумажных денег на золото или на ""сильную"" валюту; 6) надбавка к цене золота, устанавливаемая в золотом обращении при обесценивании бумажных денег. Синоним — лаж."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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