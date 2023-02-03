Определение термина "Банк данных"

Банк данных

организованная, определенным образом упорядоченная совокупность данных, свод экономической информации, приспособленной для коллективного использования многими потребителями. Обычно банки данных создаются и используются с применением электронно-вычислительной техники и автоматизированных систем хранения и передачи информации.