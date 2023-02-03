Определение термина "Банк-эквайрер"

Банк-эквайрер

(англ. bank acquirer) — обслуживающий банк, который принимает данные о трансакциях от фирм — акцептантов платежных карточек, направляет их в соответствующую систему взаимообмена, а также осуществляет расчеты по этим трансакциям с обслуживаемыми им фирмами-акцептантами.