Определение термина "Банк сберегательный"

Банк сберегательный

специализированный банк, основная деятельность которого состоит в проведении операций по приему (на хранение) и выдаче вкладов, кредитовании населения, граждан. Проводит безналичные расчеты и кассовое обслуживание населения, ведет счета по сберегательным книжкам, может выдавать чековые книжки, участвовать в размещении ценных бумаг. Сберегательные банки функционируют в форме сберегательных касс, ссудо-сберегательных ассоциаций, взаимно-сберегательных банков, кредитных союзов.