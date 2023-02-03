Определение термина "Банкирский дом"

Банкирский дом

частное банковское предприятие, принадлежащее отдельным банкирам или группе банкиров, объединенным в товарищества с неограниченной ответственностью. В настоящее время происходит процесс частичного преобразования Б.Д. в акционерные банки. Некоторые Б.Д. стали штаб-квартирами финансовых групп, вошли в крупные банковские концерны и международные банковские объединения. Наблюдается тенденция к универсализации Б.Д., диверсификации их функций. Они активно занимаются эмиссионно-учредительской деятельностью и биржевой спекуляцией, посредничают при слияниях и поглощениях, управляют доверительными фондами, организуют консорциумы, выполняют ссудные и другие банковские операции для отдельных крупных компаний. Все больший удельный вес в операциях Б.Д. занимают торговые операции с золотом и сырьевыми товарами, проектноконсультационные, подрядные и посреднические операции, кредитование местных органов власти, страхование жизни и сделки на рынке еврооблигаций.