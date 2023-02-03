Банковские операции

операции, проводимые коммерческими банками; подразделяются на пассивные (по привлечению ресурсов на счета в банке), активные (по размещению банковских ресурсов) и комиссионные. К числу пассивных операций относятся: привлечение вкладов, выпуск и размещение ценных бумаг, включая эмиссию денег центральным банком, формирование собственных фондов банков и другие операции, посредством которых банки образуют ресурсы для активных операций. Коммерческие банки образуют «пассивы» за счет собственных и привлеченных средств. Основные способы образования собственных средств — размещение акций данного банка на фондовом рынке (образование основного или акционерного капитала) и создание различных резервов за счет отчислений от прибыли (резервный капитал). Подавляющая часть всех банковских ресурсов формируется за счет депозитных операций, состоящих из текущих счетов и вкладов. Вклады бывают: срочные и до востребования (бессрочные). Для оказания взаимных услуг по выполнению поручений клиентов банки заключают корреспондентские договоры и открывают друг другу корреспондентские счета. Суммы, поступившие на корреспондентские счета, могут быть временно использованы банком, в котором были открыты эти счета. Другими формами привлечения банками средств выступают переучет и перезалог. При переучете векселей банки перепродают векселя, купленные у клиентов. Перезалог позволяет банкам получить ссуды под залог ценностей, полученных в качестве обеспечения от клиентов. К активным операциям относятся предоставление клиентам краткосрочных и долгосрочных кредитов, в том числе путем учета векселей, под залог недвижимости или ценных бумаг, а также вложение банковских ресурсов в ценные бумаги - покупка облигаций государственных займов, акций промышленных предприятий и т.д. Наиболее значительны в этой группе кредитные операции. Осуществляя кредитование, банки придают значение изучению кредитоспособности клиента. В качестве обеспечения банковских кредитов выступают векселя (по вексельным кредитам), товары и товарные документы (по подтоварным кредитам), Ценные бумаги - акции и облигации (по кредитам под ценные бумаги), а также другие ценности. Получили распространение и кредиты, не имеющие обеспечения, — банковские кредиты. К третьей группе операций коммерческих банков относятся комиссионные, т.е. выполнение отдельных поручений клиентов за определенное вознаграждение —комиссию. К комиссионным операциям относятся операции: посреднические (перевод, инкассо и аккредитив); акцептно-гарантийные; доверительные и некоторые другие.