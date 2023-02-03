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Определение термина "Банковские операции"

Банковские операции -
операции, проводимые коммерческими банками; подразделяются на пассивные (по привлечению ресурсов на счета в банке), активные (по размещению банковских ресурсов) и комиссионные. К числу пассивных операций относятся: привлечение вкладов, выпуск и размещение ценных бумаг, включая эмиссию денег центральным банком, формирование собственных фондов банков и другие операции, посредством которых банки образуют ресурсы для активных операций. Коммерческие банки образуют «пассивы» за счет собственных и привлеченных средств. Основные способы образования собственных средств — размещение акций данного банка на фондовом рынке (образование основного или акционерного капитала) и создание различных резервов за счет отчислений от прибыли (резервный капитал). Подавляющая часть всех банковских ресурсов формируется за счет депозитных операций, состоящих из текущих счетов и вкладов. Вклады бывают: срочные и до востребования (бессрочные). Для оказания взаимных услуг по выполнению поручений клиентов банки заключают корреспондентские договоры и открывают друг другу корреспондентские счета. Суммы, поступившие на корреспондентские счета, могут быть временно использованы банком, в котором были открыты эти счета. Другими формами привлечения банками средств выступают переучет и перезалог. При переучете векселей банки перепродают векселя, купленные у клиентов. Перезалог позволяет банкам получить ссуды под залог ценностей, полученных в качестве обеспечения от клиентов. К активным операциям относятся предоставление клиентам краткосрочных и долгосрочных кредитов, в том числе путем учета векселей, под залог недвижимости или ценных бумаг, а также вложение банковских ресурсов в ценные бумаги - покупка облигаций государственных займов, акций промышленных предприятий и т.д. Наиболее значительны в этой группе кредитные операции. Осуществляя кредитование, банки придают значение изучению кредитоспособности клиента. В качестве обеспечения банковских кредитов выступают векселя (по вексельным кредитам), товары и товарные документы (по подтоварным кредитам), Ценные бумаги - акции и облигации (по кредитам под ценные бумаги), а также другие ценности. Получили распространение и кредиты, не имеющие обеспечения, — банковские кредиты. К третьей группе операций коммерческих банков относятся комиссионные, т.е. выполнение отдельных поручений клиентов за определенное вознаграждение —комиссию. К комиссионным операциям относятся операции: посреднические (перевод, инкассо и аккредитив); акцептно-гарантийные; доверительные и некоторые другие.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Банковские операции -
проводимые банками операции по привлечению и размещению денежных средств, ценных бумаг, осуществлению расчетов. Различают: а) активные операции, посредством которых банки размещают имеющиеся у них финансовые ресурсы, то есть предоставление кредита, покупка ценных бумаг; б) пассивные операции, посредством которых банки формируют финансовые ресурсы, то есть привлечение вкладов, продажа ценных бумаг для последующего использования в качестве активных средств; в) комиссионные (посреднические) операции — оказание услуг, выполнение поручений; г) консалтинговые операции.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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