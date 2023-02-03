Определение термина "Банкротство"

Банкротство

(от итал. banco — скамья и rotto — сломанный) - неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), а также обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в связи с превышением обязательств должника над его имуществом или с неудовлетворительной структурой баланса должника. Внешним признаком Б. является приостановление текущих платежей, если предприятие не обеспечивает выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков их исполнения. Основанием для признания структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятия — неплатежеспособным является одно из следующих условий: коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода менее 2; коэффи-

циент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода менее 0,1. Если такие значения коэффициентов имеют место, а также, если коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, определенный исходя из периода утраты платежеспособности, равного трем месяцам, и установленного значения коэффициента текущей ликвидности, равного двум, имеет значение меньше единицы, может быть принято решение о том, что предприятие в ближайшее время не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами. Б. предприятия считается имеющим место после признания факта несостоятельности арбитражным судом или после официального объявления о его несостоятельности при добровольной ликвидации предприятия. В отношении должника могут применяться следующие процедуры: реорганизационные, ликвидационные, мировые соглашения. Реорганизационные процедуры включают внешнее управление имуществом должника и санацию. К ликвидационным процедурам относятся: принудительная ликвидация предприятия-должника по решению арбитражного суда и добровольная ликвидация несостоятельного предприятия под контролем кредиторов. Ликвидация предприятия осуществляется в процессе конкурсного производства. Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения предприятия-должника, указанному в его учредительных документах, если требования к должнику в совокупности составляют сумму не менее 500 минимальных размеров оплаты труда, установленных законом. Основанием для возбуждения производства по делу является заявление должника или кредитора, а также прокурора.