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Определение термина "Банкротство"

Банкротство -
(от итал. banco — скамья и rotto — сломанный) - неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), а также обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в связи с превышением обязательств должника над его имуществом или с неудовлетворительной структурой баланса должника. Внешним признаком Б. является приостановление текущих платежей, если предприятие не обеспечивает выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков их исполнения. Основанием для признания структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятия — неплатежеспособным является одно из следующих условий: коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода менее 2; коэффи-
циент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода менее 0,1. Если такие значения коэффициентов имеют место, а также, если коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, определенный исходя из периода утраты платежеспособности, равного трем месяцам, и установленного значения коэффициента текущей ликвидности, равного двум, имеет значение меньше единицы, может быть принято решение о том, что предприятие в ближайшее время не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами. Б. предприятия считается имеющим место после признания факта несостоятельности арбитражным судом или после официального объявления о его несостоятельности при добровольной ликвидации предприятия. В отношении должника могут применяться следующие процедуры: реорганизационные, ликвидационные, мировые соглашения. Реорганизационные процедуры включают внешнее управление имуществом должника и санацию. К ликвидационным процедурам относятся: принудительная ликвидация предприятия-должника по решению арбитражного суда и добровольная ликвидация несостоятельного предприятия под контролем кредиторов. Ликвидация предприятия осуществляется в процессе конкурсного производства. Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения предприятия-должника, указанному в его учредительных документах, если требования к должнику в совокупности составляют сумму не менее 500 минимальных размеров оплаты труда, установленных законом. Основанием для возбуждения производства по делу является заявление должника или кредитора, а также прокурора.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Банкротство -
(от итал. banco — скамья и rotto — сломанный) — неспособность должника платить по своим обязательствам, вернуть долги в связи с отсутствием у него денежных средств для оплаты. Банкротство фирм возникает чаще всего в связи с тем, что в течение длительного времени их расходы превышают доходы при отсутствии источника покрытия убытков. Официально, формально предприятие становится банкротом после решения суда о его несостоятельности как должника и неспособности расплатиться с кредиторами. Если с заявлением в суд о своей несостоятельности обращается сам должник, то банкротство считается добровольным. Иногда фирмы идут на такой шаг при фиктивном банкротстве, чтобы утаить долговые деньги и оставить их у себя. Если с заявлением в суд обращаются кредиторы, которым не возвращен долг, то банкротство называют принудительным. По решению суда несостоятельное предприятие может быть реорганизовано, то есть ему дается срок для выхода из состояния банкротства, погашения долгов, а иногда оказывается помощь в этом. Но возможна и ликвидация предприятия с продажей имущества для компенсации задолженности.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Банкротство: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка