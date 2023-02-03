Определение термина "Банкротство"
циент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода менее 0,1. Если такие значения коэффициентов имеют место, а также, если коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, определенный исходя из периода утраты платежеспособности, равного трем месяцам, и установленного значения коэффициента текущей ликвидности, равного двум, имеет значение меньше единицы, может быть принято решение о том, что предприятие в ближайшее время не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами. Б. предприятия считается имеющим место после признания факта несостоятельности арбитражным судом или после официального объявления о его несостоятельности при добровольной ликвидации предприятия. В отношении должника могут применяться следующие процедуры: реорганизационные, ликвидационные, мировые соглашения. Реорганизационные процедуры включают внешнее управление имуществом должника и санацию. К ликвидационным процедурам относятся: принудительная ликвидация предприятия-должника по решению арбитражного суда и добровольная ликвидация несостоятельного предприятия под контролем кредиторов. Ликвидация предприятия осуществляется в процессе конкурсного производства. Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения предприятия-должника, указанному в его учредительных документах, если требования к должнику в совокупности составляют сумму не менее 500 минимальных размеров оплаты труда, установленных законом. Основанием для возбуждения производства по делу является заявление должника или кредитора, а также прокурора.
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").
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