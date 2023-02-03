Определение термина "Базис"

Базис

(греч. básis) — надбавка к биржевой котировке или скидка с нее, являющаяся предметом торга. Она зависит от сорта и качества товара, условий поставки, платежей и других факторов. Увеличивающийся базис указывается в пунктах вверх от биржевой котировки, уменьшающийся базис указывается в пунктах вниз от биржевой котировки; 2) в марксистской политэкономии: экономическая основа, фундамент общественных отношений.