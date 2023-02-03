Определение термина "Бегство капиталов"

Бегство капиталов

стихийный, не регулируемый государством отток денежных средств предприятий и населения (валюты) за рубеж, в целях более надежного и выгодного их помещения, инвестирования, а также для того, чтобы избежать их экспроприации, высокого налогообложения, потерь от инфляции. В 1993—1999 гг. из России утекало за рубеж примерно 10 млрд долл. в год. Свойственно не только развивающимся, но и развитым странам в периоды неустойчивого политического положения и состояния экономики.