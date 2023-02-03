Определение термина "Биржевая прибыль"

Биржевая прибыль

прибыль, полученная от торговли ценными бумагами и товарами на товарной и фондовой биржах. Различают учредительскую прибыль и курсовую прибыль при торговле ценными бумагами. Максимальная прибыль достигается при биржевом ажиотаже.