Определение термина "Бюджетные учреждения"

Бюджетные учреждения

учреждения, финансируемые преимущественно или целиком из средств государственного и местного бюджетов. К таким организациям относятся органы управления, армия, суды, прокуратура, многие учреждения социально-культурной сферы, науки, образования, здравоохранения. Бухгалтерский учет в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, ведется на основании Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 ноября 1993 г. № 122.