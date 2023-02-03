Бланковая надпись, запись

передаточная надпись на ценной бумаге, свидетельствующая о том, что владелец передает ее другому лицу без указания имени нового владельца. Бланковая надпись чаще всего делается на оборотной стороне векселя векселедержателем с целью предоставления права взыскания с векселедателя обозначенной на векселе суммы лицу, которому передается вексель.