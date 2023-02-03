Определение термина "Бостонская матрица"

Бостонская матрица

"разработанная Бостонской консультационной группой таблица видов товаров, отличающихся темпом роста продаж и долей занимаемого рынка: а) ""звезда"" — высокий темп и высокая доля; б) ""дойная корова"" — низкий темп, но высокая доля; в) ""трудный ребенок"" — высокий темп, но низкая доля; г) ""собака"" — низкий темп и низкая доля."