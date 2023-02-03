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Определение термина "Бостонская матрица"

Бостонская матрица -
"разработанная Бостонской консультационной группой таблица видов товаров, отличающихся темпом роста продаж и долей занимаемого рынка: а) ""звезда"" — высокий темп и высокая доля; б) ""дойная корова"" — низкий темп, но высокая доля; в) ""трудный ребенок"" — высокий темп, но низкая доля; г) ""собака"" — низкий темп и низкая доля."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Бостонская матрица: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка