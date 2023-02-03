Определение термина "Целевые облигации"

Целевые облигации

цен-ные бумаги, выпускаемые для финансирования в основном частных предприятий; предприниматели в результате получают доход за счет более низкой процентной ставки по сравнению с банковским процентом, а владелец облигации поучает выгоду за счет пониженного налогообложения своего дохода.