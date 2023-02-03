Определение термина "Частная собственность"

Частная собственность

одна из основных форм собственности на землю, недвижимость, средства производства, деньги и ценные бумаги, рабочую силу, разнообразные товары, интеллектуальный продукт, заключающаяся в том, что эти объекты собственности принадлежат частным лицам, семьям, группам лиц. К частной принято относить как индивидуальную, так и корпоративную, акционерную,

негосударственную собственность.